Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Haberleri

        Kağızman'da şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi

        Kars'ın Kağızman ilçesinde şehit yakınları ve gaziler onuruna iftar verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 11:19 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kağızman'da şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi

        Kars'ın Kağızman ilçesinde şehit yakınları ve gaziler onuruna iftar verildi.

        Kağızman Kaymakamlığı tarafından ilçedeki bir restoranda düzenlenen programa, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Okan Daştan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Murat Köse, İlçe Özel İdare Müdürü Hüseyin Yıldız, şehit aileleri ve gaziler ile yakınları katıldı.

        Daştan, yaptığı konuşmada, ülkenin bağımsızlığı, birliği ve bütünlüğü için canlarını feda eden şehitlerin yakınları ve gazilerle iftar programında bir araya geldiklerini belirterek, "Bu vatan, çok kıymetlidir, bu vatan çok değerlidir. Bu topraklar şehit kanlarıyla sulanmış topraklardır. Bu toprakları, vatanı, devleti korumak için hepimiz, kanımızın son damlasında kadar mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz." dedi.

        İftardan sonra Daştan, şehit aileleri ile gazilerin sorun ve taleplerini dinledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        Arakçi'den Rubio'ya yanıt: Hepimizin bildiği şeyi itiraf etti
        Arakçi'den Rubio'ya yanıt: Hepimizin bildiği şeyi itiraf etti
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Söylentilere yanıt geldi
        Söylentilere yanıt geldi
        Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömmüştü! 3. cinayet mektubu!
        Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömmüştü! 3. cinayet mektubu!
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        Genç kadın, babasını öldürmüştü! İhanet iddiası!
        Genç kadın, babasını öldürmüştü! İhanet iddiası!
        'Tokat' iddialarını yalanladı
        'Tokat' iddialarını yalanladı
        Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
        Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
        2 kadın cinayeti izmaritten aydınlatıldı!
        2 kadın cinayeti izmaritten aydınlatıldı!
        EYT’den 2,6 milyon kişi emekli oldu
        EYT’den 2,6 milyon kişi emekli oldu

        Benzer Haberler

        Kardan adam yapıp, başına kalpak taktılar
        Kardan adam yapıp, başına kalpak taktılar
        Kars eksi 15'i gördü: Baharda Sibirya soğukları etkili oluyor
        Kars eksi 15'i gördü: Baharda Sibirya soğukları etkili oluyor
        Kars'ta asma köprüde minibüs mahsur kaldı
        Kars'ta asma köprüde minibüs mahsur kaldı
        İran lideri Hamaney için Kars'ta anma ve taziye programı düzenlendi
        İran lideri Hamaney için Kars'ta anma ve taziye programı düzenlendi
        İdeal sahur öğünleri nasıl olmalı? Uzmanından Ramazan için sağlıklı önerile...
        İdeal sahur öğünleri nasıl olmalı? Uzmanından Ramazan için sağlıklı önerile...
        Kars'ta öğrencilere gıda güvenilirliği ve israfla mücadele eğitimi
        Kars'ta öğrencilere gıda güvenilirliği ve israfla mücadele eğitimi