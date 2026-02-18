Kars İmsakiye 2026: Kars'ta ilk sahur vakti ne zaman ve ezan saat kaçta okunuyor?
On bir ayın sultanı Ramazan ayı geldi çattı. 19 Şubat Perşembe günü sabaha karşı ilk sahur yapılacak ve milyonlarca Müslüman oruca niyetlenecek. İslam alemi, aynı günün akşamında ilk iftar için sofraya oturacak. 2026 Ramazan İmsakiyesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Böylece il il imsak vakti, sahur ve iftar saatleri belli oldu. Kars Ramazan imsakiyesi şehirde yaşayanlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, 19 Şubat Kars'ta ilk sahur vakti ne zaman, ezan saat kaçta okunuyor? İşte, Kars İmsakiye 2026 ile sahur ve imsak vakitleri ile iftar ve teravih saatleri...
KARS’TA İLK SAHUR VAKTİ VE İFTAR SAATİ NE ZAMAN?
Diyanet Kars İmsakiyesine göre, 19 Şubat 2026 Perşembe günü sahur (imsak) vakti saat 05.25’te bitecek.
İlk iftar saati 19 Şubat 2026 Perşembe günü 17.53 olacak.
Yatsı ezanı 19.13’te okunacak ve ardından teravih namazı kılınacak.
20 Şubat Cuma günü sahur için imsak vakti ise 05.24 olacak.
2026 Kadir Gecesi Ne Zaman?
Diyanet Dini Günler Takvimi'ne göre bu yıl Kadir Gecesi 16 Mart 2026 tarihinde idrak edilecek.
2026 Ramazan Bayramı Ne Zaman?
Arefe Günü: 19 Mart 2026 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar
KARS İMSAKİYE 2026
Kars’ın iftar ve sahur vakitleri ilçelere göre farklılık gösterebilir. İlçenize özel namaz vakitlerini öğrenmek için "Kars İmsakiye 2026" bağlantısına tıklayarak ilçe tercihinizi belirleyebilirsiniz. Bu sayede Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine dayalı güncel Kars Ramazan İmsakiyesi bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
Akyaka, Arpaçay, Digor, Kağızman, Merkez, Sarıkamış, Selim ve Susuz.
Tüm Kars ilçelerinin de verilerine ulaşabilirsiniz.
Oruca Nasıl Niyet Edilir?
Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dk.) kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', 2/85). Bu oruçlar için "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan'ın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/126-127).
Ezan Okunurken Su İçilir Mi?
Takvimlerde gösterilen "imsak", oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.
Teravih Namazı Farz Mı, Sünnet Mi?
Resûl-i Ekrem (s.a.s.) ashabıyla beraber cemaat hâlinde bu namazı kılmış, onların iştiyakını görünce farz olur endişesiyle cemaatle kılmayı terk ederek yalnız kılmaya devam etmiştir (Buhârî, Salâtü't-terâvîh, 1 [2012]; Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 177-178 [761]). Yine Hz. Peygamber, "Kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan namazını (teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır." (Buhârî, Salâtü't-terâvîh, 1 [2009]; Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 173-175 [759-760]) buyurarak teravih namazına teşvik etmiştir. Bu bakımdan teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir.