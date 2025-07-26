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        Kars'ta köyleri sel ve heyelan vurdu

        Kars'ın merkez ve Kağızman ilçelerinde etkili olan sağanak sele ve heyelana neden oldu. 8 köy selden etkilenirken, Dut köyünde bir köprü ile iki ev ağır hasar gördü. Can kaybının yaşanmadığı afette köylerde hasar oluşurken, yollar da kapandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 02:02 Güncelleme: 26.07.2025 - 02:03
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        Kars'ta köyleri sel ve heyelan vurdu
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        Kars merkez ve Kağızman ilçelerinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Dut, Keşiskıran, Yağlıca, Kuruyayla, Akçay, Günendi, Karabağ ve Duranlar köyleri selden etkilendi, Dut köyünde bir köprü ile iki ev ağır hasar gördü.

        DHA'nın haberine göre; sağanak, Kars-Ağrı karayolunda heyelana da yol açtı. Yol ulaşıma kapanırken, bölgede 10 araç mahsur kaldı. Kars-Ağrı karayolunun ulaşıma kapanması üzerine bölgeye Karayolları, İl Özel İdaresi ve AFAD ekipleri sevk edildi. Heyelanın ardından güvenlik önlemleri alınırken, ekiplerin yol açma çalışmaları devam ediyor.

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        "TEK TESELLİMİZ, CAN KAYBININ OLMAMASI"

        Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, selden etkilenen köylerde incelemelerde bulunarak yıkılan evlerin yeniden yapılacağını açıkladı. Daştan, “Tek tesellimiz can kaybının olmaması. Devlet olarak vatandaşlarımızın yaralarını en kısa sürede saracağız. Köylerde hasar tespit çalışmaları başlatıldı” dedi.

        Köylüler, dağdan gelen sel sularının tarım arazilerini ve topladıkları otları sürükleyip götürdüğünü ve evlerindeki birçok eşyanın kullanılmaz hale geldiğini belirterek, “Yaşadıklarımız bir korku filmi gibiydi” dedi.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #kars
        #kağızman
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