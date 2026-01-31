Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol STBL Karşıyaka: 55 - Fenerbahçe Beko: 91 | MAÇ SONUCU (F.Bahçe'den Karşıyaka'ya büyük fark) - Basketbol Haberleri

        Karşıyaka: 55 - Fenerbahçe Beko: 91 | MAÇ SONUCU

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Karşıyaka, evinde Fenerbahçe Beko'ya 91-55 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 17:42 Güncelleme: 31.01.2026 - 17:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        F.Bahçe Beko'dan Karşıyaka'ya büyük fark!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Karşıyaka'yı 91-55 yendi.

        Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

        Hakemler: Mehmet Şahin, Alper Altuğ Köselerli, Murat Ciner

        Karşıyaka: Sokolowski 9, Samet Geyik 4, Manning 10, Alston 2, Moody 5, Young 7, Serkan Menteşe, Bishop 11, Egemen Yapıcı 2, Ege Özçelik 3, Yalın Yıldız 2, Mert Celep

        Fenerbahçe Beko: Wilbekin, Horton-Tucker 16, Tarık Biberovic 16, Jantunen 9, Birch 4, Bacot 9, Metecan Birsen 5, Baldwin, Mert Emre Ekşioğlu, Boston 24, De Colo 2, Onuralp Bitim 6

        1. Periyot: 16-19

        Devre: 26-48

        3. Periyot: 40-73

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AKOM'dan flaş uyarı! 4 Şubat'a kadar sürecek!
        AKOM'dan flaş uyarı! 4 Şubat'a kadar sürecek!
        Sağanak yağış batıda hayatı felç etti
        Sağanak yağış batıda hayatı felç etti
        Galatasaray'dan Leroy Sane açıklaması!
        Galatasaray'dan Leroy Sane açıklaması!
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        İran'da patlama: Yetkililerden açıklama geldi
        İran'da patlama: Yetkililerden açıklama geldi
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        Lookman'dan kötü haber!
        Lookman'dan kötü haber!
        Suça sürüklenen çocuklar ve Rojin Kabaiş açıklaması
        Suça sürüklenen çocuklar ve Rojin Kabaiş açıklaması
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Sadettin Saran'dan transfer mesajı!
        Sadettin Saran'dan transfer mesajı!
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Alın teri mi, soyadı mı?
        Alın teri mi, soyadı mı?