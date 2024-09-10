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        Haberler Spor Basketbol Diğer Karşıyaka Basketbol Anadolu Efes'i devirdi - Basketbol Haberleri

        Karşıyaka Basketbol Anadolu Efes'i devirdi

        Antalya'da düzenlenen 17. Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) Mehmet Baturalp Turnuvası'nın açılış maçında Karşıyaka Basketbol ile Anadolu Efes kozlarını paylaştı. Müsabakayı İzmir temsilcisi 83-78 kazandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 15:18 Güncelleme: 10.09.2024 - 15:18
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        Karşıyaka Anadolu Efes'i devirdi
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        Basketbol Süper Ligi’nde yeni sezona etkili bir giriş yapmak isteyen Karşıyaka, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İç transferde Kenan Sipahi, Mert Celep, Ergi Tırpancı, Errick McCollum ile sözleşme uzatan yeşil-kırmızılılar, dış transferde de James Webb, Damien Jefferson, Muhsin Yaşar, Jerry Boutsiele, Daron Russell, Ozan Yılmaz, Mehmet Efe Demirel ve Sean McDermott’u kadrosuna kattı. Yeşil-kırmızılılar, kadro planlamasının yanı sıra yeni sezon öncesinde oynadığı hazırlık maçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Antalya'da düzenlenen 17. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası'nın ilk karşılaşmasında A. Efes ile karşı karşıya gelen Karşıyaka Basketbol, rakibini 83-78 mağlup etti. İzmir ekibinde etkili bir performans göstererek 16 sayı üreten Daron Russell, maçın oyuncusu ödülünü layık görüldü.

        Öte yandan Karşıyaka Basketbol, yarın saat 15.30’da Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

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