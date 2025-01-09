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        Karşıyaka Basketbol dağıldı!

        Karşıyaka Basketbol'da Damien Jefferson, Errick McCollum, James Webb, Jerry Boutsiele ve Kenan Sipahi gibi önemli oyuncuların ardından Başantrenör Ufuk Sarıca da takımdan ayrıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 13:47 Güncelleme: 09.01.2025 - 13:47
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        Karşıyaka Basketbol dağıldı!
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        Türkiye’nin basketbolda en önemli takımlarından olan Karşıyaka’da çöküş devam ediyor. Sezon başında sponsorunu kaybeden ve ekonomik anlamda tarihinin en zor günlerini yaşayan yeşil-kırmızılılar, son günlerdeki ayrılıklar sonrasında adeta dağıldı.

        Bir süredir oyuncuları ödeme yapmakta zorlanan yeşil-kırmızılılarda yabancı oyunculardan Damien Jefferson, Errick McCollum, James Webb ve Jerry Boutsiele sözleşmesini tek taraflı fesih edip takımdan ayrılırken, Kenan Sipahi’nin ise ufak bir bonservis kazandırarak Bahçeşehir Koleji’ne transfer oldu. İzmir ekibinde diğer oyuncuların da gideceği konuşulurken, dün oynanan FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi Play-In etabında Yunan temsilcisi Promitheas Patras’a iç sahada kaybedilince Başantrenör Ufuk Sarıca da karşılaşmanın sonrasında düzenlenen basın toplantısında, Karşıyaka’dan ayrıldığını duyurdu.

        UFUK SARICA, SAYISIZ BAŞARI ELDE ETTİ

        Karşıyaka’da 2012 yılında başantrenörlük görevine getirilen Ufuk Sarıca, bugüne kadar yeşil-kırmızılılar sayısız başarıya imza attı. İlk Sarıca dönemi 2012-2016 yılları arasında olurken, başarılı çalıştırıcı bu süreçte 2013 yılında Eurochallenge’da final oynadı.

        Daha sonra 2014'te ilk kez Türkiye Kupası'nı ardından Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2015'te de Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk kazandı. İzmir ekibi, bu başarıların ardından Ufuk Sarıca yönetiminde 2015-2016 sezonunda ilk kez EuroLeague'de yer aldı. Yeşil-kırmızılılardan 2016'da çeşitli sebeplerden dolayı ayrılan Ufuk Sarıca, 3 yıllık aranın ardından 2019’da İzmir ekibine döndü. Bu dönemle birlikte 5 sezon daha Karşıyaka’nın başında yer alan 52 yaşındaki başantrenör, 2021 yılında Şampiyonlar Ligi'nde, 2023'te de Süper Lig'de final oynatma başarısı gösterdi. Böylece Ufuk Sarıca, yeşil-kırmızılılara ilkleri yaşatan isim oldu.

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