Karşıyaka Basketbol dağıldı!

Türkiye’nin basketbolda en önemli takımlarından olan Karşıyaka’da çöküş devam ediyor. Sezon başında sponsorunu kaybeden ve ekonomik anlamda tarihinin en zor günlerini yaşayan yeşil-kırmızılılar, son günlerdeki ayrılıklar sonrasında adeta dağıldı.

Bir süredir oyuncuları ödeme yapmakta zorlanan yeşil-kırmızılılarda yabancı oyunculardan Damien Jefferson, Errick McCollum, James Webb ve Jerry Boutsiele sözleşmesini tek taraflı fesih edip takımdan ayrılırken, Kenan Sipahi’nin ise ufak bir bonservis kazandırarak Bahçeşehir Koleji’ne transfer oldu. İzmir ekibinde diğer oyuncuların da gideceği konuşulurken, dün oynanan FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi Play-In etabında Yunan temsilcisi Promitheas Patras’a iç sahada kaybedilince Başantrenör Ufuk Sarıca da karşılaşmanın sonrasında düzenlenen basın toplantısında, Karşıyaka’dan ayrıldığını duyurdu.

UFUK SARICA, SAYISIZ BAŞARI ELDE ETTİ Karşıyaka’da 2012 yılında başantrenörlük görevine getirilen Ufuk Sarıca, bugüne kadar yeşil-kırmızılılar sayısız başarıya imza attı. İlk Sarıca dönemi 2012-2016 yılları arasında olurken, başarılı çalıştırıcı bu süreçte 2013 yılında Eurochallenge’da final oynadı.