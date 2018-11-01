Meteoroloji buzlanma uyarısı yapmıştı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülen bölgede, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus bekleniyor.



Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars ve Ardahan’da eksi 4, Ağrı’da eksi 2, Erzincan’da eksi 1, Erzurum’da sıfır ve Iğdır’da 3 derece olarak ölçüldü.

Soğuk havanın etkili olduğu Kars’ta kırağı tutarken, araçların camları dondu. Araçlarının camlarının buzlarını temizleyen vatandaşlar ise soğuktan olumsuz etkilendi. Kars’ta soğuk havadan dolayı su birikintileri de donarken, bir leğenin içerisinde unutulan su ise tamamen buz tuttu. Soğuk havanın etkili olduğu kente bazı vatandaşlar ise araçlarının camına battaniye örterek soğuktan korudu.

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