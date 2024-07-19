Karsu kına gecesi yaptı

Şarkıcı, kına gecesinden paylaştığı o karelere, annesiyle olan bir anısını ve kına gecesiyle ilişkili detayları not düştü.

Karsu; "Yirmi yıl önce annem bana, "Eğer bir gün evlenirsen, bunu kendin nasıl istiyorsan öyle yapmalısın!" demişti. "Harika! O zaman gerçekten küçük bir düğün istiyorum ve kına gecesi istemiyorum." dedim. O anda beni durdurdu ve "Büyük bir düğün ve kına gecesi yapmak zorundasın," dedi.