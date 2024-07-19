Karsu kına gecesi yaptı
Hollandalı sevgilisi Mike Schrama ile nikâh masasına oturmak için gün sayan şarkıcı Karsu, geçtiğimiz gün kına gecesi yaptı; "Masal gibi bir geceydi"
2022'nin eylül ayında Hollandalı sevgilisi Mike Schrama'nın evlenme teklifi kabul eden ve bir süre önce bekarlığa veda partisi yapan Karsu, dün gece kına gecesi yaptı.
Karsu ve Mike Schrama, kına gecelerinden, eğlenceli ve romantik anları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştılar.
Şarkıcı, kına gecesinden paylaştığı o karelere, annesiyle olan bir anısını ve kına gecesiyle ilişkili detayları not düştü.
Karsu; "Yirmi yıl önce annem bana, "Eğer bir gün evlenirsen, bunu kendin nasıl istiyorsan öyle yapmalısın!" demişti. "Harika! O zaman gerçekten küçük bir düğün istiyorum ve kına gecesi istemiyorum." dedim. O anda beni durdurdu ve "Büyük bir düğün ve kına gecesi yapmak zorundasın," dedi.
"GÜNLERCE YEMEK PİŞİRDİK"
Şimdi, yirmi yıl sonra, Mike kına gecesi istedi, bu yüzden kabul ettim. Ama yine de kendi bahçemde yapmayı ve ailemle birlikte kendi yemeklerimizi hazırlamayı istiyordum. Günlerce yemek pişirdik! Börek, Sarmici, Katıklı ekmek, Mezze ve Mike'ın favorisi İtalyan kurabiyeleri. Ama planlanan Kına Gecesi'nden bir hafta önce, hava durumu yağmur ve gök gürültüsü gösteriyordu. Bu yüzden son dakika bir kapalı mekan ayarladık.
"HOLLANDALI KAYINVALİDEM BANA ATATÜRK ALTINI VERDİ"
Geriye dönüp baktığımda, masal gibi bir geceydi. Hollandalı kayınvalidem bana Atatürk altın verdi, Mike en sevdiğim şarkıyı Steven piyano çalarken benim için söyledi, sevgili ailem en harika Hatay yemeklerini yapmak için bana katıldı ve sabaha kadar dans ettik. Çok şanslıyım." şeklindeki ifadeleri kullandı.
Fotoğraflar: Instagram