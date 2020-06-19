Rahim Ak rak@cyh.com.tr

Merkez Bankası'nın yayımladığı haftalık kredi kartı harcama ve işlem adedi verileri pandemi boyunca 3 aylık süreçte kredi kartı ile yaptığımız harcamaların ortalama enflasyonunun yüzde 14 olduğunu ortaya koydu. Bankanın yayımladığı kart harcama tutarının işlem adedine bölünmesi sonucu yaptığımız hesaplamaya göre kartlarla yaptığımız alışverişin niteliğinin pek değişmediğini varsayarsak (yani benzer ürünleri satın aldığımız düşünüldüğünde) pandemi boyunca kredi kartı kullanarak alışveriş yapanların 3 aylık enflasyonu yüzde 14 oldu.

MARKETTE İŞLEM BAŞINA 89 LİRA ÖDEMİŞTİK

Bankanın rakamlarına göre pandeminin başladığı 13 Mart haftasında kredi kartları ile 142 milyon adet alışveriş karşılığında 21 milyar liralık harcama yaptık. Yani işlem başına cebimizden çıkan para 149 lira oldu. İşlem başına en yüksek ödemeyi altın ve ve mücevher fiyatı yüksek olduğu için doğal olarak 833 lira ile kuyumculara yaptık. Yemek için her defasında ortalama 45 lira, market ve alışveriş merkezlerinde ise 89 liralık fatura ile karşılaştık.

MART ORTASINDA İŞLEM BAŞINA 149 LİRA ÖDÜYORDUK

13.03.2020 Alışveriş tutarı (bin TL) Alışveriş işlem adedi (bin) 1 işlemde ödenen ortalama ücret TOPLAM 21.272.308 142.985 149 Araba Kiralama 50.618 90 562 Araç Kiralama-Satış/Servis/Yedek Parça 713.244 1.158 616 Benzin ve Yakıt İstasyonları 1.267.763 7.991 159 Çeşitli Gıda 1.449.940 13.202 110 Doğrudan Pazarlama 35.773 123 291 Eğitim / Kırtasiye / Ofis Malzemeleri 577.687 2.557 226 Elektrik-Elektronik Eşya, Bilgisayar 1.211.669 3.568 340 Giyim ve Aksesuar 1.627.828 9.882 165 Havayolları 440.077 641 686 Hizmet Sektörler 1.376.306 7.270 189 Konaklama 213.386 559 381 Kulüp / Dernek /Sosyal Hizmetler 92.345 421 219 Kumarhane /İçkili Yerler 36.026 311 116 Kuyumcular 301.477 362 833 Market ve Alışveriş Merkezleri 4.412.787 49.530 89 Mobilya ve Dekorasyon 660.198 1.695 389 Müteahhit İşleri 190.326 284 670 Sağlık/Sağlık Ürünleri/Kozmetik 953.008 6.926 138 Seyahat Acenteleri/Taşımacılık 456.406 3.464 132 Sigorta 851.091 1.598 533 Telekomünikasyon 371.035 3.253 114 Yemek 1.052.903 23.475 45



KIRTASİYE VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ FİYATLARI ÇOK ARTTI

12 Mayıs haftasında ise 118 milyon alışverişe 20 milyar liralık ödeme yaptık. İşlem başına harcama tutarı 3 ayda yüzde 14 artarak 149 liradan 170 liraya çıktı. İşlem başına en yüksek fiyat artışı yüzde 53 ile müteahhitlik işlerinde oldu. Ancak işlem başına kırtasiye ve ofis malzemeleri ödemesinin yüzde 42, sağlık ve sağlık ürünlerinin yüzde 24.3, elektronik ve bilgisayarın yüzde 22, gıda harcamalarının yüzde 16.1 artması dikkat çekti. Gıda harcamalarımız için alışveriş başına 128 lira ödemeye başladık. Yemek için yaptığımız harcama 45 liradan yüzde 17 yükselişle 53 liraya çıktı. Markete gittiğimizde de yaptığımız ortalama harcama yüzde 12.6 tırmandı 89 liradan 100 liraya ulaştı. Mobilya fiyatlarındaki artış da dikkat çekti. Her bir mobilya alışverişinde 477 lira ödemeye başladık bu 3 ay öncesine göre yüzde 22.4'lük bir artışa işaret ediyor. 1 Haziran'dan sonra ekonomi açılınca araç kiralama ücreti de yüzde 22,6 artarak ortalama 689 liraya yükseldi.

HER DEFASINDA 143 LİRALIK BENZİN ALDIK

İşlem başına ödeme tutarı en az artanların birisi giyim sektörü oldu. Giyim ve ayakkabı alışverişinde işlem başına ödeme 175 lira oldu. Bu 3 ayda sadece yüzde 6.1'lik yükselişe işaret ediyor. Benzin, konaklama ve sigortaya yaptığımız harcamalar azaldı. Her seferinde 159 liralık benzin alırken petrol fiyatlarındaki gerilemenin yansıması ile bir depo için ödediğimiz tutar işlem başına ortalama 143 liraya geriledi. Havayolları

12 MAYIS'TA İŞLEM BAŞINA ORTALAMA ÖDEME 170 LİRAYA ÇIKTI

12.06.2020 Alışveriş tutarı (bin TL) Alışveriş işlem adedi (bin) 1 işlemde ödenen ortalama ücret TOPLAM 20.087.612,00 118.335,83 170 Araba Kiralama 46.480,00 67,48 689 Araç Kiralama-Satış/Servis/Yedek Parça 869.824,00 1.405,74 619 Benzin ve Yakıt İstasyonları 1.163.572,00 8.109,39 143 Çeşitli Gıda 1.561.705,00 12.245,65 128 Doğrudan Pazarlama 43.737,00 152,66 286 Eğitim / Kırtasiye / Ofis Malzemeleri 467.675,00 1.457,15 321 Elektrik-Elektronik Eşya, Bilgisayar 1.822.695,00 4.405,19 414 Giyim ve Aksesuar 1.497.068,00 8.568,51 175 Havayolları 169.290,00 195,43 866 Hizmet Sektörler 1.242.934,00 5.390,72 231 Konaklama 80.102,00 250,64 320 Kulüp / Dernek /Sosyal Hizmetler 67.497,00 278,77 242 Kumarhane /İçkili Yerler 10.861,00 76,33 142 Kuyumcular 213.482,00 215,50 991 Market ve Alışveriş Merkezleri 4.491.599,00 44.766,89 100 Mobilya ve Dekorasyon 892.660,00 1.872,94 477 Müteahhit İşleri 256.856,00 249,81 1028 Sağlık/Sağlık Ürünleri/Kozmetik 762.056,00 4.456,26 171 Seyahat Acenteleri/Taşımacılık 247.336,00 1.669,66 148 Sigorta 940.962,00 1.792,42 525 Telekomünikasyon 404.450,00 3.519,46 115 Yemek 654.558,00 12.405,30 53

3 ayda kredi kartı ile işlem başına yaptığımız harcama tutarı yüzde 14.1 arttı