Merkez Bankası'nın yayımladığı haftalık kredi kartı harcama ve işlem adedi verileri pandemi boyunca 3 aylık süreçte kredi kartı ile yaptığımız harcamaların ortalama enflasyonunun yüzde 14 olduğunu ortaya koydu. Bankanın yayımladığı kart harcama tutarının işlem adedine bölünmesi sonucu yaptığımız hesaplamaya göre kartlarla yaptığımız alışverişin niteliğinin pek değişmediğini varsayarsak (yani benzer ürünleri satın aldığımız düşünüldüğünde) pandemi boyunca kredi kartı kullanarak alışveriş yapanların 3 aylık enflasyonu yüzde 14 oldu.
MARKETTE İŞLEM BAŞINA 89 LİRA ÖDEMİŞTİK
Bankanın rakamlarına göre pandeminin başladığı 13 Mart haftasında kredi kartları ile 142 milyon adet alışveriş karşılığında 21 milyar liralık harcama yaptık. Yani işlem başına cebimizden çıkan para 149 lira oldu. İşlem başına en yüksek ödemeyi altın ve ve mücevher fiyatı yüksek olduğu için doğal olarak 833 lira ile kuyumculara yaptık. Yemek için her defasında ortalama 45 lira, market ve alışveriş merkezlerinde ise 89 liralık fatura ile karşılaştık.
MART ORTASINDA İŞLEM BAŞINA 149 LİRA ÖDÜYORDUK
|13.03.2020
|Alışveriş tutarı (bin TL)
|Alışveriş işlem adedi (bin)
|1 işlemde ödenen ortalama ücret
|TOPLAM
|21.272.308
|142.985
|149
|Araba Kiralama
|50.618
|90
|562
|Araç Kiralama-Satış/Servis/Yedek Parça
|713.244
|1.158
|616
|Benzin ve Yakıt İstasyonları
|1.267.763
|7.991
|159
|Çeşitli Gıda
|1.449.940
|13.202
|110
|Doğrudan Pazarlama
|35.773
|123
|291
|Eğitim / Kırtasiye / Ofis Malzemeleri
|577.687
|2.557
|226
|Elektrik-Elektronik Eşya, Bilgisayar
|1.211.669
|3.568
|340
|Giyim ve Aksesuar
|1.627.828
|9.882
|165
|Havayolları
|440.077
|641
|686
|Hizmet Sektörler
|1.376.306
|7.270
|189
|Konaklama
|213.386
|559
|381
|Kulüp / Dernek /Sosyal Hizmetler
|92.345
|421
|219
|Kumarhane /İçkili Yerler
|36.026
|311
|116
|Kuyumcular
|301.477
|362
|833
|Market ve Alışveriş Merkezleri
|4.412.787
|49.530
|89
|Mobilya ve Dekorasyon
|660.198
|1.695
|389
|Müteahhit İşleri
|190.326
|284
|670
|Sağlık/Sağlık Ürünleri/Kozmetik
|953.008
|6.926
|138
|Seyahat Acenteleri/Taşımacılık
|456.406
|3.464
|132
|Sigorta
|851.091
|1.598
|533
|Telekomünikasyon
|371.035
|3.253
|114
|Yemek
|1.052.903
|23.475
|45
KIRTASİYE VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ FİYATLARI ÇOK ARTTI
12 Mayıs haftasında ise 118 milyon alışverişe 20 milyar liralık ödeme yaptık. İşlem başına harcama tutarı 3 ayda yüzde 14 artarak 149 liradan 170 liraya çıktı. İşlem başına en yüksek fiyat artışı yüzde 53 ile müteahhitlik işlerinde oldu. Ancak işlem başına kırtasiye ve ofis malzemeleri ödemesinin yüzde 42, sağlık ve sağlık ürünlerinin yüzde 24.3, elektronik ve bilgisayarın yüzde 22, gıda harcamalarının yüzde 16.1 artması dikkat çekti. Gıda harcamalarımız için alışveriş başına 128 lira ödemeye başladık. Yemek için yaptığımız harcama 45 liradan yüzde 17 yükselişle 53 liraya çıktı. Markete gittiğimizde de yaptığımız ortalama harcama yüzde 12.6 tırmandı 89 liradan 100 liraya ulaştı. Mobilya fiyatlarındaki artış da dikkat çekti. Her bir mobilya alışverişinde 477 lira ödemeye başladık bu 3 ay öncesine göre yüzde 22.4'lük bir artışa işaret ediyor. 1 Haziran'dan sonra ekonomi açılınca araç kiralama ücreti de yüzde 22,6 artarak ortalama 689 liraya yükseldi.
HER DEFASINDA 143 LİRALIK BENZİN ALDIK
İşlem başına ödeme tutarı en az artanların birisi giyim sektörü oldu. Giyim ve ayakkabı alışverişinde işlem başına ödeme 175 lira oldu. Bu 3 ayda sadece yüzde 6.1'lik yükselişe işaret ediyor. Benzin, konaklama ve sigortaya yaptığımız harcamalar azaldı. Her seferinde 159 liralık benzin alırken petrol fiyatlarındaki gerilemenin yansıması ile bir depo için ödediğimiz tutar işlem başına ortalama 143 liraya geriledi. Havayolları
12 MAYIS'TA İŞLEM BAŞINA ORTALAMA ÖDEME 170 LİRAYA ÇIKTI
|12.06.2020
|Alışveriş tutarı (bin TL)
|Alışveriş işlem adedi (bin)
|1 işlemde ödenen ortalama ücret
|TOPLAM
|20.087.612,00
|118.335,83
|170
|Araba Kiralama
|46.480,00
|67,48
|689
|Araç Kiralama-Satış/Servis/Yedek Parça
|869.824,00
|1.405,74
|619
|Benzin ve Yakıt İstasyonları
|1.163.572,00
|8.109,39
|143
|Çeşitli Gıda
|1.561.705,00
|12.245,65
|128
|Doğrudan Pazarlama
|43.737,00
|152,66
|286
|Eğitim / Kırtasiye / Ofis Malzemeleri
|467.675,00
|1.457,15
|321
|Elektrik-Elektronik Eşya, Bilgisayar
|1.822.695,00
|4.405,19
|414
|Giyim ve Aksesuar
|1.497.068,00
|8.568,51
|175
|Havayolları
|169.290,00
|195,43
|866
|Hizmet Sektörler
|1.242.934,00
|5.390,72
|231
|Konaklama
|80.102,00
|250,64
|320
|Kulüp / Dernek /Sosyal Hizmetler
|67.497,00
|278,77
|242
|Kumarhane /İçkili Yerler
|10.861,00
|76,33
|142
|Kuyumcular
|213.482,00
|215,50
|991
|Market ve Alışveriş Merkezleri
|4.491.599,00
|44.766,89
|100
|Mobilya ve Dekorasyon
|892.660,00
|1.872,94
|477
|Müteahhit İşleri
|256.856,00
|249,81
|1028
|Sağlık/Sağlık Ürünleri/Kozmetik
|762.056,00
|4.456,26
|171
|Seyahat Acenteleri/Taşımacılık
|247.336,00
|1.669,66
|148
|Sigorta
|940.962,00
|1.792,42
|525
|Telekomünikasyon
|404.450,00
|3.519,46
|115
|Yemek
|654.558,00
|12.405,30
|53
3 ayda kredi kartı ile işlem başına yaptığımız harcama tutarı yüzde 14.1 arttı
|1 ürün için ödenen ortalama ücret
|12.03.2020
|12.06.2020
|Fiyat artışı (%)
|TOPLAM
|149
|170
|14,1
|Araba Kiralama
|562
|689
|22,6
|Araç Kiralama-Satış/Servis/Yedek Parça
|616
|619
|0,5
|Benzin ve Yakıt İstasyonları
|159
|143
|-9,6
|Çeşitli Gıda
|110
|128
|16,1
|Doğrudan Pazarlama
|291
|286
|-1,5
|Eğitim / Kırtasiye / Ofis Malzemeleri
|226
|321
|42,1
|Elektrik-Elektronik Eşya, Bilgisayar
|340
|414
|21,8
|Giyim ve Aksesuar
|165
|175
|6,1
|Havayolları
|686
|866
|26,3
|Hizmet Sektörler
|189
|231
|21,8
|Konaklama
|381
|320
|-16,2
|Kulüp / Dernek /Sosyal Hizmetler
|219
|242
|10,5
|Kumarhane /İçkili Yerler
|116
|142
|22,9
|Kuyumcular
|833
|991
|18,9
|Market ve Alışveriş Merkezleri
|89
|100
|12,6
|Mobilya ve Dekorasyon
|389
|477
|22,4
|Müteahhit İşleri
|670
|1028
|53,4
|Sağlık/Sağlık Ürünleri/Kozmetik
|138
|171
|24,3
|Seyahat Acenteleri/Taşımacılık
|132
|148
|12,4
|Sigorta
|533
|525
|-1,5
|Telekomünikasyon
|114
|115
|0,7
|Yemek
|45
|53
|17,6
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