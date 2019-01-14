Kredi kartı borcu yapılandırmasına bir kamu bankası daha katıldı. Ziraat Bankası'nın geçen hafta başlattığı kampanyaya VakıfBank da katıldı. Ancak Vakıfbank, Ziraat Bankası'ndan farklı olarak müşterilerinin kredi kartı borcunu yapılandıracak.
MÜŞTERİLERİNİN KREDİ KARTI BORCUNU YAPILANDIRACAK
VakıfBank, bireysel kredi kartlarına ödeme kolaylığı sağlanması, aksamadaki bireysel ve ticari kredilerin yapılandırılması ile takipteki ticari kredi faizlerinin sıfırlanmasını içeren "Yanındaki Güç Paketi" kampanyasını açıkladı. Banka paket ile kredi kart borçlularına 24 aya kadar yüzde 1.10, 60 aya kadar yüzde 1.20 faiz sunacak. Kampanyadan VakıfBank bireysel kredi kartı müşterileri, VakıfBank ve diğer bankalardaki Aralık 2018 dönem borçları için faydalanabilecek. Paketle bireysel ve ticari krediler de yapılandırılacak.
TAKİPTEKİ BAZI KREDİLERİN FAİZLERİNİ SIFIRLAYACAK
Vakıfbank'tan yapılan açıklamaya göre banka 2018 yılsonundan önce 100 bin TL'nin altındaki kredisi takibe aktarılan müşterilerinin, borçlarını peşin ya da 12 aya kadar taksitle ödemeleri halinde, takibe aktarım sonrası tüm faizlerini sıfırlayacak. VakıfBank müşterileri, 30 Nisan'a kadar başvurmaları halinde bu kampanyadan yararlanabilecek.
DÜŞÜK FAİZLİ YAPILANDIRMA KAMPANYASI
Banka “Düşük faizli yapılandırma kampanyası” kapsamında VakıfBank’taki borçları 3 milyon TL’nin altında olup geçtiğimiz yılsonu itibarıyla ödemelerinde 31 gün ve üstü aksama bulunan müşterilerine altı aya varan ödemesiz dönemle yapılandırma imkânı tanıyacak. Bireysel müşteriler borçlarını üç ay ödemesiz dönem ile 36 aya varan vadelerle yapılandırabilirken ticari segmentteki müşteriler ise altı ay ödemesiz olarak 60 aya kadar aylık yüzde 0.98’den başlayan faiz oranlarıyla çözüme kavuşabilecek.
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