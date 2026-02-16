Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında konuk olduğu Başakşehir'i 3-2 yenerken, siyah-beyazlı futbolcu Kartal Kayra Yılmaz'ın ekrana yansıyan bir görüntüsü gündem oldu.

Kartal Kayra Yılmaz'ın yedek kulübesinde Beşiktaş formasını ayağıyla ittiği görüntü sosyal medyada tepki çekti. Tepkilerin ardından yazılı açıklamada bulunan 25 yaşındaki futbolcu özür diledi.

Sosyal medya hesabından açıklamasını paylaşan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün maç sırasında yedek kulübesinde yaşanan ve sosyal medyaya yansıyan bir görüntü hakkında bu açıklamayı yapma gereği duydum.

Beşiktaş forması benim için her zaman büyük bir gurur ve onurdur. Görüntülerde yer alan pozisyonda formamızın yere düştüğünün o an farkında değildim. Maçın heyecanı ve konsantrasyonuyla tamamen refleksif bir hareket sonucunda oluşan bu durumun taraftarlarımızı üzdüğünü görmek beni de fazlasıyla üzmüştür.

14 yıldır onurla terlettiğim bu kutsal formaya karşı herhangi bir saygısızlık düşüncem ya da davranışım söz konusu olamaz. Kırılan ve üzülen tüm taraftarlarımızdan içtenlikle özür dilerim.

Sahada her zaman olduğu gibi armamız için mücadele etmeye devam edeceğim.

Saygılarımla"