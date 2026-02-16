Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Kartal Kayra Yılmaz Beşiktaş camiasından özür diledi - Beşiktaş Haberleri

        Kartal Kayra Yılmaz özür diledi

        Beşiktaşlı futbolcu Kartal Kayra Yılmaz, Başakşehir maçında ekrana yansıyan siyah-beyazlı formayı ayağıyla ittiği görüntüsü nedeniyle özür diledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2026 - 12:33 Güncelleme: 16.02.2026 - 12:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kartal Kayra Yılmaz özür diledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında konuk olduğu Başakşehir'i 3-2 yenerken, siyah-beyazlı futbolcu Kartal Kayra Yılmaz'ın ekrana yansıyan bir görüntüsü gündem oldu.

        Kartal Kayra Yılmaz'ın yedek kulübesinde Beşiktaş formasını ayağıyla ittiği görüntü sosyal medyada tepki çekti. Tepkilerin ardından yazılı açıklamada bulunan 25 yaşındaki futbolcu özür diledi.

        Sosyal medya hesabından açıklamasını paylaşan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

        "Bugün maç sırasında yedek kulübesinde yaşanan ve sosyal medyaya yansıyan bir görüntü hakkında bu açıklamayı yapma gereği duydum.

        Beşiktaş forması benim için her zaman büyük bir gurur ve onurdur. Görüntülerde yer alan pozisyonda formamızın yere düştüğünün o an farkında değildim. Maçın heyecanı ve konsantrasyonuyla tamamen refleksif bir hareket sonucunda oluşan bu durumun taraftarlarımızı üzdüğünü görmek beni de fazlasıyla üzmüştür.

        14 yıldır onurla terlettiğim bu kutsal formaya karşı herhangi bir saygısızlık düşüncem ya da davranışım söz konusu olamaz. Kırılan ve üzülen tüm taraftarlarımızdan içtenlikle özür dilerim.

        Sahada her zaman olduğu gibi armamız için mücadele etmeye devam edeceğim.

        Saygılarımla"

        ÖNERİLEN VİDEO

        80 bin TL'ye alıp 7 parça halinde TIR'larla taşıdığı Boeing 747'yi 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı

        Bursa'da hurdacılık yapan Ertan Çoğul (51), belediye tarafından uçak kafe yapılması planlanan 22 tonluk hurda Boeing 747'yi, proje iptal edilince 80 bin TL'ye satın aldı. Tekrar birleştirilebilecek şekilde 7 parçaya ayrılan uçak, TIR'larla Çoğul'un Nilüfer ilçesindeki işletmesine taşındı. Uçağı kafe...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        30 milyon dolarlık hırsızlıkta ihbar ortaya çıktı!
        30 milyon dolarlık hırsızlıkta ihbar ortaya çıktı!
        Son 10 yılın en kârlı yatırımı belli oldu
        Son 10 yılın en kârlı yatırımı belli oldu
        Gaziantep'te kan donduran görüntü! Kavga edenleri aracıyla ezdi!
        Gaziantep'te kan donduran görüntü! Kavga edenleri aracıyla ezdi!
        Balkanlardan yaklaşıyor! Sıcaklık düşüyor! İstanbul'da kar havası!
        Balkanlardan yaklaşıyor! Sıcaklık düşüyor! İstanbul'da kar havası!
        FT yazdı: Getir'de 700 milyon dolarlık dava
        FT yazdı: Getir'de 700 milyon dolarlık dava
        Juventus 11'i netleşiyor!
        Juventus 11'i netleşiyor!
        Sahibinden satılık Boeing 747
        Sahibinden satılık Boeing 747
        Alperen Şengün tarihe geçti!
        Alperen Şengün tarihe geçti!
        Onlyfans soruşturmasında şüpheliler adliyede
        Onlyfans soruşturmasında şüpheliler adliyede
        'Türkiye' yanıtı gündem oldu
        'Türkiye' yanıtı gündem oldu
        İstanbul'da yaşandı... 1.7 milyon TL'lik kapkaç kamerada!
        İstanbul'da yaşandı... 1.7 milyon TL'lik kapkaç kamerada!
        Hayvanlara baksın diye ailesi okutmamıştı... Mutluluk gözyaşları!
        Hayvanlara baksın diye ailesi okutmamıştı... Mutluluk gözyaşları!
        Bu adada neden sadece erkekler yaşıyor?
        Bu adada neden sadece erkekler yaşıyor?
        Kredi kartı limitlerinde yeni dönem başladı
        Kredi kartı limitlerinde yeni dönem başladı
        Buzlukta hangi gıda ne kadar saklanır?
        Buzlukta hangi gıda ne kadar saklanır?
        Obama: Uzaylılar gerçek
        Obama: Uzaylılar gerçek
        Kayseri'de boşanma aşamasında kan donduran cinayet!
        Kayseri'de boşanma aşamasında kan donduran cinayet!
        Pelicot yaşadıklarını anlattı
        Pelicot yaşadıklarını anlattı
        Uyarıya aldırış etmedi
        Uyarıya aldırış etmedi
        Selimiye Camisi Ramazan'ın ilk günü ziyarete açılıyor
        Selimiye Camisi Ramazan'ın ilk günü ziyarete açılıyor