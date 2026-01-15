Habertürk
        Kartal Kayra Yılmaz: Galibiyetlere devam etmek istiyoruz

        Kartal Kayra Yılmaz: Galibiyetlere devam etmek istiyoruz

        Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz, Türkiye Kupası'nda 2-0 kazandıkları Keçiörengücü maçının ardından, "Galibiyetlere devam etmek istiyoruz" dedi.

        Giriş: 15.01.2026 - 23:02 Güncelleme: 15.01.2026 - 23:02
        "Galibiyetlere devam etmek istiyoruz"
        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. maçında 1. Lig ekibi Keçiörengücü'nü 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ın 3. golünü atan Kartal Kayra Yılmaz, açıklamalarda bulundu.

        "GALİBİYETLERE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

        Galibiyet ve hedefleri hakkında konuşan Kartal Kayra Yılmaz "Takım arkadaşlarımı kutlarım, sahada güzel futbol göstermeye çalıştık ve karşılığını aldık. Fenerbahçe'yi yendik kupada ve sonra bu maç.. Hedeflerimizi koyduk ve güzel bir başlangıç oldu yıla. Şimdi ligde Kayserispor maçı var, galibiyetlere devam etmek istiyoruz." dedi.

        "SON BİR CANIM VARDI"

        Attığı güzel golle ilgili konuşan Kartal Kayra Yılmaz "Salih ağabey güzel bir pas attı, pastan öncekendimi oraya koşturdum, son bir canım vardı, uçarak vurdum. Salih ağabeyi de asisti için kutlarım." ifadelerini kullandı.

