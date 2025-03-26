Kartalkaya soruşturmasında otel sahibinin eşi ve 2 kızı da tutuklandı | Son dakika haberleri

Kartalkaya soruşturmasında otel sahibinin eşi ve 2 kızı da tutuklandı | Son dakika haberleri

Kartalkaya soruşturmasında otel sahibinin eşi ve 2 kızı da tutuklandı Kartalkaya soruşturmasında bilirkişi raporu sonrası 10 kişi gözaltı alınmıştı. Tutuklu olan otel sahibi Halit Ergül'ün, yönetim kurulu üyeleri olan eşi Emine Murtezaoğlu Ergül, kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu tutuklandı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 26.03.2025 - 22:42 Güncelleme: 26.03.2025 - 22:42 facebook

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