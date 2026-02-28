"Kas gevşetici yerine anestezi iğnesi yapıldı" iddiası!

Adana'da bir devlet hastanesinde görevli Uzman Dr. Ş.G.A. (41), yanlış yapıldığı iddia edilen iğne sonrası yoğun bakıma kaldırıldı. Doktorun çalıştığı hastanede tedavisi sürerken, olay ile ilgili idari ve adli soruşturma başlatıldı.

Olay, önceki gün bir devlet hastanesinde meydana geldi. Nöbet tuttuğu sırada kas ağrısı yaşayan Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde görevli Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Dr. Ş.G.A., iddiaya göre; hastane eczanesinden ilaç talep edip, iğne yaptırdı.

KAS GEVŞETİCİ YERİNE ANESTEZİ İLACI MI YAPILDI?

Çok kısa sürede vücudunda yoğun bir uyuşma hisseden Dr. Ş.G.A., yoğun bakıma alındı. Burada tedavisine başlanan Dr. Ş.G.A.'ya, istediği kas gevşetici ilaç yerine benzer bir isimde olan ve anestezide kullanılan başka bir ilacın yapıldığı öne sürüldü. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.