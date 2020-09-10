Kas hastalıkları vücudumuzda bulunan bir terslikten de meydana gelebilmektedir. Bunlar; diyabet, endokrin, metabolizma rahatsızlıkları kas hastalıklarını tetikleyebilmektedir. Bazen kondisyonsuz bir şekilde egzersiz yapmamız sonucunda kaslarımızda ağrılar oluşabilmektedir.

Günlük yaşantımızda iş yoğunluğu ve koşuşturmaca sonrası düzensiz beslenme alışkanlığı da çok önemli bir kas hastalığı olan kas erimesinin meydana gelmesine sebep olabilir. Kas erimesi kolayca teşhis edilemeyen, geç fark edildiğinde ise tedavisi yapılamayan bir hastalıktır. Kişinin hayatını çok olumsuz yönde etkilemektedir.

Genetik olarak meydana gelen kavşak tipi kas hastalığı da bulunmaktadır. Bu rahatsızlık eklem kısımlarındaki kasların rahatsızlanmasıyla oluşmaktadır.

Genetik olarak oluşan kas hastalıkları dışında konnektif doku rahatsızlıkları da kas hastalıklarına neden olabilmektedir. Bu rahatsızlığın en önemlileri; romatoid artrid rahatsızlığıdır. Kasları ve çevresel sinirleri tutarak, hastalığa neden olabilmektedir.

Endokrin dokularından dolayı meydana gelen hipotroid rahatsızlığı da kas hastalıklarına neden olabilmektedir.

Bu yüzden kas ağrılarının oluştuğu durumlarda bir doktora başvurarak, hangi nedenden kaynaklandığının araştırılması tavsiye edilmektedir.