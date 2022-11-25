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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kasaba Doktoru bu hafta yok mu, ne zaman yayınlanacak? Kasaba Doktoru final...

TRT 1'in kısa sürede ilgiyle takip edilen dizilerinden biri olmayı başaran Kasaba Doktoru, bu akşam yayın akışında görünmüyor. Cuma günleri ekranlara gelen dizinin neden bu hafta olmadığı ve yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağına ilişkin bilgileri bir araya getirdik...

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  • Kasaba Doktoru bu hafta yok mu, ne zaman yayınlanacak? TRT 1 yayın akışı! Kasaba Doktoru final mi yaptı?

    Yeni sezonun en dikkat çeken dizilerinden biri olan Kasaba Doktoru, bugün TRT 1'in yayın akışında bulunmaması nedeniyle gündem oldu. Söz konusu duruma ilişkin ayrıntıları derledik. İşte, Kasaba Doktoru'nun yeni bölümü ile ilgili son durum...
  • Kasaba Doktoru bu hafta yok mu, ne zaman yayınlanacak? TRT 1 yayın akışı! Kasaba Doktoru final mi yaptı?

    KASABA DOKTORU NEDEN YOK?

    2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle TRT 1'in birçok dizisi bir haftalık ara verdi.

    Sevilen dizi Kasaba Doktoru'nun da bu nedenden dolayı 2 Aralık Cuma akşamı yeni bölümüyle yayınlanması bekleniyor.
  • Kasaba Doktoru bu hafta yok mu, ne zaman yayınlanacak? TRT 1 yayın akışı! Kasaba Doktoru final mi yaptı?

    KASABA DOKTORU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Erol’un ölümü başta Hakan, Yalçın ve Neslihan olmak üzere herkes için yeni bir dönemin başlangıcı olur. Açıklanan vasiyet Yalçın ve Neslihan için yeni bir savaşın habercisidir. Hakan açısından her şey yolunda görünmektedir fakat bu durum fazla uzun sürmeyecektir. Geçmişi kurcalayan bir gazeteci Hakan’ın peşine düşer. Şeref’in ameliyatı için her geçen gün şartlar zorlaşmaktadır. Hakan ameliyat için bir ekip kurar. Leyla ve Nazlı birinci asistan olma yarışına girer. Araya ikisi arasındaki tartışma Ömer'i dostuyla sevdiği kadın arasında bırakır.
  • Kasaba Doktoru bu hafta yok mu, ne zaman yayınlanacak? TRT 1 yayın akışı! Kasaba Doktoru final mi yaptı?

    Ömer, Leyla’ya tekrar evlenme teklif eder. Nazlı ile Berk ise beraber zaman geçirmeye başlar. Mine ve Hakan, Zeynep’i evlat edinecekleri sırada yollarına çıkan engeli aşmak için çaba gösterir. Yalçın’ın planı beklenmeyen gelişmelere sebep olur. Hakan babasının ameliyatına yetişmeye çalışırken önüne hesapta olmayan bir engel çıkar. Hakan kendisini hem de babasını kurtarabilecek midir?
  • Kasaba Doktoru bu hafta yok mu, ne zaman yayınlanacak? TRT 1 yayın akışı! Kasaba Doktoru final mi yaptı?

    TRT 1 YAYIN AKIŞI 25 KASIM 2022

    13:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları Galler-İran

    15:00 Kupa Günlüğü

    16:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları Katar Senegal

    18:00 Ana Haber

    18:55 İddiaların Aksine

    19:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları Hollanda Ekvador

    21:00 Kupa Saati

    22:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları İngiltere Amerika

     

    00:00 Yürek Çıkmazı

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