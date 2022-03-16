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Kasaba Doktoru konusu ne ve oyuncuları kimler? Kasaba Doktoru dizisi hakkında

TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan yeni dizi Kasaba Doktoru'nun ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. Fragmanının yayınlanmasıyla büyük merak uyandıran Kasaba Doktoru dizisinin oyuncuları arasında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yıldızlarından Ozan Akbaba da yer alıyor. İşte Kasaba Doktoru dizisi hakkında

  • 01
    Kasaba Doktoru konusu ne ve oyuncuları kimler? Kasaba Doktoru uyarlama mı, ne zaman başlıyor?

    Yapımını ARC Film'in, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu’nun gerçekleştirdiği TRT 1 dizisi ‘Kasaba Doktoru’, yakında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. İşte Kasaba Doktoru dizisi oyuncuları ve konusu hakkında...
  • 02
    Kasaba Doktoru konusu ne ve oyuncuları kimler? Kasaba Doktoru uyarlama mı, ne zaman başlıyor?

    KASABA DOKTORU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Kasaba Doktoru’nun yayınlanan fragmanında dizinin yakında yayınlanacağı duyuruldu. Yayınlanan fragmanda, ‘Bu hastanede tek bir kural vardır; söz konusu kurtarılacak bir hayatsa her türlü riski alırız! Şimdi söyle bakalım senin buna cesaretin var mı?’ cümlesi dikkat çekiyor.
  • 03
    Kasaba Doktoru konusu ne ve oyuncuları kimler? Kasaba Doktoru uyarlama mı, ne zaman başlıyor?

    KASABA DOKTORU DİZİSİ KONUSU 

    Dizide, Kemal karakterine hayat verecek Ozan Akbaba’nın başarılı bir cerrah olup büyük bir hastanede başlayan hikayesinde, travmatik bir olaydan sonra ortadan kaybolması ve sonrasında bir kasabada küçük bir hastanede yeniden işine sarılması anlatılıyor olacak.
  • 04
    Kasaba Doktoru konusu ne ve oyuncuları kimler? Kasaba Doktoru uyarlama mı, ne zaman başlıyor?

    KASABA DOKTORU UYARLAMA MI?

    TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Kasaba Doktoru dizisinin Kore yapımı olan Dr. Romantic dizisinden Türkiye’ye uyarlanmış versiyonu olduğu iddia edildi.

    KASABA DOKTORU OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

    Ozan Akbaba (Doktor Ali)

    Hazal Subaşı (Doktor Leyla)

    Deniz Can Aktaş (Doktor Ömer)

    Vildan Atasever (Mine)

    Sinan Albayrak (Yalçın)

    Özgün Karaman (Bora)

    Barış Yıldız (Turgut)

    Sinan Demirer (İhsan)

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