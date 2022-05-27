KASABA DOKTORU 8. BÖLÜM ÖZETİ

Müfettişin tüm baskılarına rağmen İhsan’ın ameliyatına giren Hakan meslekten men edilir. Leyla ve Ömer, Uluçınar Hastanesi’ne dönerken bir zincirleme trafik kazasına şahit olur. Hastanede Hakan’dan başka doktor olmadığından, Hakan meslekten men edilmesine rağmen yaralılara müdahale etmeye devam eder. Bu durum Mine başta olmak üzere tüm ekibi korkutmaktadır; fakat Hakan’ın başka bir planı vardır. Kazada yaralanan küçük bir kız olayların seyrini değiştirir.