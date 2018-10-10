Hukuki danışman olan Mutasım Kaşıkçı, Kaşıkçı ailesinin Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu yetkilileriyle doğrudan temas halinde olduğuna işaret ederek, Cemal Kaşıkçı’nın Suudi vatandaşı olduğunu ve ülkesinin kuzeni hakkında ailesinden daha çok endişe duyduğunu belirtirken, "Cemal'in ailesi, son birkaç gündür sosyal medya üzerinde yayılan söylentilerden oldukça zarar gördü. Biz onun sağlıklı olduğundan emin olmak isterken bazıları da bizimle iletişime geçip taziyelerini iletiyor. Ailesinin şu an ilgilendiği tek şey onun sağlıklı olduğundan emin olmaktır. Ayrıca biz biliyoruz ki Suudi Arabistan'daki ilgili makamlar, onun hakkında ailesinden daha çok endişe duyuyor" dedi.

Mutasım, kuzeninin ailesiyle en son, kaçırılmadan birkaç gün önce iletişim kurduğunu söyledi.

Mutasım Kaşıkçı, "Nişanlısı olduğu iddia edilen Hatice’yi tanımıyoruz. Aynı şekilde aile fertlerinden hiçbiri tanımıyor. Bilakis, bilmediğimiz bir dış gündemle ilgili olayı siyasallaştırmaya çalışıyor olabilir" ifadelerini kullandı.

Cemal Kaşıkçı'nın büyük oğlu Salih Kaşıkçı meselenin şahsi ve siyasi çerçeveden uzak olduğunu söylerken, Dubai merkezli Al Arabiya, Salih Kaşıkçı'nın 'yabancı tarafların babasının kaybolmasını politize etme girişimlerini kınadığını ve tamamen kabul edilemez bulduğunu' yazdı. Salih Kaşıkçı'nın, 'Suudi yetkililerle işbirliği içinde olduklarını', 'inandırıcı bilgiler istediklerini' ve 'sadece resmi Suudi soruşturmasının gerçeği ortaya çıkarabileceğini' söylediği belirtildi.

Salih Kaşıkçı, babası ile en son Washington'dayken görüştüğü, "Türkiye’de olduğundan ve son seyahatinden haberim yoktu" dediği belirtildi. Al Arabiya'nın haberine göre, Salih Kaşıkçı babasının nişanlısı olan Hatice Cengiz'i de tanımadığını söyledi. "Bu kadını tanımıyorum ve kendisini sadece medyadan duydum" dediği belirtilen Salih Kaşıkçı, Hatice Cengiz'den babasının durumunu medya üzerinden sorgulamamasını da istedi. Buna göre Salih Kaşıkçı, "Onun ailesi biziz ve hangi koşullarda kaybolduğunu biz soruşturur, onu biz ararız" dedi.

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