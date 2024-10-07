Kasım ara tatil ne zaman? 2024 2025 MEB takvimi ile ara tatil kaç gün sürecek, hangi tarihte bitecek?

Ara tatilin ne zaman başlayıp biteceği MEB 2024 2025 eğitim takvimi ile belli oldu. Bu sen Cumartesi ve Pazar günleri tatile eklendiğinde ara tatil toplam 9 gün sürecek. Milli Eğitim Bakanlığı eğitim öğretim takvimine göre kasım ayında yapılacak ilk ara tatilde milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi dinlenme fırsatı bulacak. Peki kasım ara tatili ne zaman, kaç gün? İşte, 2024 ara tatil tarihleri ve konuyla ilgili ayrıntılı detaylar