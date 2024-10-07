Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Kasım ara tatil ne zaman? 2024 2025 MEB takvimi ile ara tatil kaç gün sürecek, hangi tarihte bitecek?

        Kasım ara tatil ne zaman? 2024 2025 MEB takvimi ile ara tatil kaç gün sürecek, hangi tarihte bitecek?

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ara tatil tarihleri duyuruldu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için 9 Eylül'de ilk ders zili çaldı. Okulların açılmasıyla birlikte Kasım ara tatili ve Nisan ara tatil tarihi, okulların kapanma tarihi merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 akademik takvimine göre Kasım ayı içerisinde 9 günlük ara tatil yapacak. Peki Kasım ara tatil ne zaman? 2024 2025 MEB takvimi ile ara tatil kaç gün sürecek, hangi tarihte bitecek?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2024 - 10:17 Güncelleme: 07.10.2024 - 10:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ara tatilin ne zaman başlayıp biteceği MEB 2024 2025 eğitim takvimi ile belli oldu. Bu sen Cumartesi ve Pazar günleri tatile eklendiğinde ara tatil toplam 9 gün sürecek. Milli Eğitim Bakanlığı eğitim öğretim takvimine göre kasım ayında yapılacak ilk ara tatilde milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi dinlenme fırsatı bulacak. Peki kasım ara tatili ne zaman, kaç gün? İşte, 2024 ara tatil tarihleri ve konuyla ilgili ayrıntılı detaylar

        2

        ARA TATİL NE ZAMAN?

        Kasım ara tatili 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında yaşanacak.

        YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

        Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

        3

        İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

        NİSAN ARA TATİL NE ZAMAN?

        Nisan ara tatili 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

        4

        MEB 2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

        Eğitim öğretim yılının başlangıcı: 9 Eylül 2024

        • Dönem ara tatili: 11-15 Kasım 2024

        Yarıyıl tatili: 20-31 Ocak 2025

        • dönem ara tatili: 31 Mart - 4 Nisan 2025

        Okulların kapanış tarihi: 20 Haziran 2025

        5
        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Husumetlileri aracının önünü kesip çekiçle saldırdı!
        Husumetlileri aracının önünü kesip çekiçle saldırdı!
        Çocuğun önünde 'uzaklaştırma' kararına rağmen!
        Çocuğun önünde 'uzaklaştırma' kararına rağmen!
        Fahiş fiyat artışlarına ceza yağdı
        Fahiş fiyat artışlarına ceza yağdı
        Sıla bebek 1 aydır entübe!
        Sıla bebek 1 aydır entübe!
        Ortopedi servisine girdi! Hastanede kurşun yağmuru!
        Ortopedi servisine girdi! Hastanede kurşun yağmuru!
        Tünelde ters yönde gittiler iddiası... Ölüm yarışı!
        Tünelde ters yönde gittiler iddiası... Ölüm yarışı!
        Firari hükümlünün yakınları taş ve sopa ile saldırdı! Polis vurarak yakaladı!
        Firari hükümlünün yakınları taş ve sopa ile saldırdı! Polis vurarak yakaladı!
        Kazakistan nükleer santrale 'Evet' dedi!
        Kazakistan nükleer santrale 'Evet' dedi!
        Işığın bile kaçamadığı nokta!
        Işığın bile kaçamadığı nokta!
        "Hristiyanım ama Türk'ün hasıyım"
        "Hristiyanım ama Türk'ün hasıyım"
        Altın zirveden düştü, petrol geriledi
        Altın zirveden düştü, petrol geriledi
        Düşük ÖTV'li G Serisi Türkiye'ye geldi
        Düşük ÖTV'li G Serisi Türkiye'ye geldi
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"
        Gerilim tırmandı! İsrail 7 Ekim için alarmda
        Gerilim tırmandı! İsrail 7 Ekim için alarmda
        İş başvurusuna 48 yıl sonra haber geldi
        İş başvurusuna 48 yıl sonra haber geldi
        Şöhret kapısını birlikte araladılar
        Şöhret kapısını birlikte araladılar
        "60 dakikalık Galatasaray"
        "60 dakikalık Galatasaray"
        Mustafa Denizli: G.Saray'ın en iyisi!
        Mustafa Denizli: G.Saray'ın en iyisi!
        Kasımpaşa'ya VAR engeli!
        Kasımpaşa'ya VAR engeli!
        "Son anda virajı dönemedi"
        "Son anda virajı dönemedi"