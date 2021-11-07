Okullarda yüz yüze eğitim başladığından beri en çok araştırılan konulardan biri de "ilk ara tatil ne zaman?" sorusunun cevabı oldu. İlkokul, ortaokul ve liselerin ne zaman kapanacağı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2021 - 2022 yeni eğitim öğretim yılında okullar toplamda 4 kere tatile girecek. İşte MEB resmi takvimi...

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.

1. DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

6 Eylül Pazartesi günü başlayan birinci dönem için eğitim 21 Ocak Cuma günü sonlanacak.

2021-2022 SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?

Birinci dönem sömestr tatili 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

MEB 2021 - 2022 TAKVİMİ

ARA TATİLDE ÖĞRENCİLER NE YAPMALI?

Bahçeşehir Koleji Ortaokul ve Lise Psikolojik Danışma ve Rehberlik Koordinatörü Sibel Durak, öğrencilerin ara tatil döneminde gerçek anlamda tatil yapması ve dinlenmiş olarak yeni döneme başlamasının dikkat edilmesi gereken noktaların başında geldiğini bildirdi.

Bahçeşehir Koleji'nden yapılan açıklamada, ilk ara tatillerini 16-20 Kasım'da yapacak öğrenciler ve velileri için öneriler paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bahçeşehir Koleji Ortaokul ve Lise Psikolojik Danışma ve Rehberlik Koordinatörü Durak, öğrencilerin ara tatil döneminde gerçek anlamda tatil yapması ve dinlenmiş olarak yeni döneme başlamasının dikkat edilmesi gereken noktaların başında geldiğini bildirdi.

Öğrenciyi zorlamamak gerektiğini belirten Durak, şunları kaydetti:

'Her anne baba, çocuğunun yeterliliklerini bilir. Bu nedenle öğrenciyi zorlamak, ona hem uzun hem de kısa vadede zarar verir. Bunun yerine başarılı olduğu alanları fark etmek ve bu doğrultuda hedefler belirlenmesine yardımcı olmak faydalı olacaktır. Sınav dönemlerinde çocuklarımızla daha fazla kaliteli zaman geçirmemiz gerektiğini unutmayın. Kitap okuyan öğrenciler daha doğru ve hızlı anlar, soruları daha hızlı çözebilir ve hafızaları güçlenir.

Sınav sonrasında birçok öğrenciden 'Zamanım yetmedi, tüm soruları yanıtlayamadım' gibi sözleri çok duyarız. Yeterince kitap okuyan öğrenciler soruları okurken, kelimelere daha çok yoğunlaşırlar. Okuma alışkanlığı kişinin çözümleme becerisini artırarak çabuk ve doğru kararlar almasına yardımcı olur. Yeni sınav soru tiplerine baktığımızda, sadece Türkçe testinde değil, tüm derslerde uzun açıklamalar ve yönergeler olduğunu görüyoruz. Kitap okuma alışkanlığı öğrencileri, bu noktada iki adım öne geçirecektir.'