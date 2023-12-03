Haberler Gündem Kasım ayı enflasyon beklentisi anketi açıklandı! 2023 TÜİK Kasım ayı enflasyon oranı rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Kasım ayı enflasyon beklenti anketi açıklandı! 2023 Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Kasım ayı enflasyon oranı için geri sayım sürüyor. TC Merkez Bankası ve AA Finans Kasım ayı enflasyon beklenti anketinş paylaştı. AA Finans'ın anketine göre; ekonomistler, kasımda Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 3,68 artmasını bekliyor. İşte, Kasım ayı enflasyon oranı beklentisi anketi ile "2023 Kasım ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtına dair güncel bilgiler... Habertürk / AA Giriş: 03.12.2023 - 01:40 Güncelleme: 03.12.2023 - 01:40 facebook

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Memur ve emekli maaşı zam oranları gibi pek çok ekonomik kalemi doğrudan etkileyen enflasyon verileri gündemdeki yerini aldı. Bu ay açıklanacak rakamlar ile 5 aylık enflasyon farkı da belli olacak. Peki, Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? İşte 2023 Kasım ayı enflasyon beklentisi anketi...

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KASIM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon oranları her ayın 3'ünde paylaşıyor. Ancak bugünün hafta sonuna denk gelmesi durumunda veriler ayın 3'ünden sonraki ilk pazartesi günü açıklanıyor. Buna göre; Kasım ayı enflasyon rakamları 4 Aralık 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da belli olacak.