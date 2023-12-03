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        Haberler Gündem Kasım ayı enflasyon beklentisi anketi açıklandı! 2023 TÜİK Kasım ayı enflasyon oranı rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

        Kasım ayı enflasyon beklenti anketi açıklandı! 2023 Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

        Kasım ayı enflasyon oranı için geri sayım sürüyor. TC Merkez Bankası ve AA Finans Kasım ayı enflasyon beklenti anketinş paylaştı. AA Finans'ın anketine göre; ekonomistler, kasımda Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 3,68 artmasını bekliyor. İşte, Kasım ayı enflasyon oranı beklentisi anketi ile "2023 Kasım ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtına dair güncel bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 03.12.2023 - 01:40 Güncelleme: 03.12.2023 - 01:40
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        Memur ve emekli maaşı zam oranları gibi pek çok ekonomik kalemi doğrudan etkileyen enflasyon verileri gündemdeki yerini aldı. Bu ay açıklanacak rakamlar ile 5 aylık enflasyon farkı da belli olacak. Peki, Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? İşte 2023 Kasım ayı enflasyon beklentisi anketi...

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        KASIM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon oranları her ayın 3'ünde paylaşıyor. Ancak bugünün hafta sonuna denk gelmesi durumunda veriler ayın 3'ünden sonraki ilk pazartesi günü açıklanıyor. Buna göre; Kasım ayı enflasyon rakamları 4 Aralık 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da belli olacak.

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        KASIM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE KAÇ?

        AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 4 Aralık Pazartesi günü açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

        Buna göre, ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,68 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3 en yüksek yüzde 4,60 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre bir önceki ay yüzde 61,36 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,61'e çıkacağı hesaplanıyor. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi de kasımda yüzde 66,80 oldu.

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        PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ YAYINLANDI!

        Yıllık Enflasyon Beklentileri

        TCMB Merkez Bankası tarafından yayımlanan Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 68,01 iken, bu anket döneminde yüzde 67,23 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 45,28 iken, bu anket döneminde yüzde 43,94 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 25,82 ve yüzde 25,09 olarak gerçekleşmiştir.

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        12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri

        2023 yılı Kasım ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 18,18 olasılıkla yüzde 37,00 – 41,99 aralığında, yüzde 58,61 olasılıkla yüzde 42,00 – 46,99 aralığında, yüzde 15,80 olasılıkla ise yüzde 47,00 - 51,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

        Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 21,21’inin beklentilerinin yüzde 37,00 – 41,99 aralığında, yüzde 48,48’inin beklentilerinin yüzde 42,00 – 46,99 aralığında, yüzde 21,21’inin beklentilerinin yüzde 47,00 – 51,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

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        24 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri

        2023 yılı Kasım ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 29,62 olasılıkla yüzde 18,00 – 22,99 aralığında, yüzde 36,70 olasılıkla yüzde 23,00 – 27,99 aralığında, yüzde 25,78 olasılıkla ise yüzde 28,00 – 32,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

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        Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 30,00‘ının beklentilerinin yüzde 18,00 - 22,99 aralığında, yüzde 36,67‘sinin beklentilerinin yüzde 23,00 – 27,99 aralığında, yüzde 25,00‘ının beklentilerinin yüzde 28,00 – 32,99 aralığında olduğu gözlenmektedir

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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