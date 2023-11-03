Kasım ayı kira artış oranı belli oldu! İşyerlerinde kira artış oranı Kasım ayında yüzde kaç?
Kasım ayı kira artış oranı bugün belli oldu. Enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte işyerleri için kasım ayı kira artış oranı da netleşmiş oldu. Konut kiralarında ise yüzde 25 zam sınırı sürüyor. Peki, işyerlerinde kira artış oranı Kasım ayında yüzde kaç oldu? İşte merak edilen detaylar...
Kasım ayı kira artış oranı TÜİK tarafından Ekim ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından belli olacak. Bilindiği üzere konutlar için yüzde 25 sınırı sürüyor. Ancak işyerleri için böyle bir sınırlama yok. İşyerlerine kontratın yapıldığı aya göre 12 aylık enflasyon artış oranı üst sınır olmak üzere zam yapılabiliyor. Peki, Kasım ayı işyeri kira artış oranı yüzde kaç olacak? İşte emrak edilen detaylar...
KASIM AYI İŞYERİ KİRA ARTIŞ ORANI
Kasım ayı işyeri Kasım ayı kira artış oranı 3 Kasım Cuma yani bugün TÜİK tarafından 12 aylık enflasyon farkının açıklanmasının ardından belli oldu.
Buna göre kontrat yenileyecek işyeri sahipleri kontartlarını Kasım ayında yüzde 58,46 üs sınırı üzerinden yenileyecekelr.