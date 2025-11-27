TÜİK Kasım enflasyon rakamlarını ne zaman açıklayacak? Merkez Bankası Kasım enflasyon tahmini ne yönde?
TÜİK'in yayımlayacağı Kasım ayı enflasyon sonuçlarıyla birlikte Aralık ayına ilişkin kira artış oranı ile yılın ilk beş ayını kapsayan enflasyon farkı da netlik kazanacak. Ekonomi gündeminde öne çıkan enflasyon verileri takip edilirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da 68 ekonomistin katılımıyla oluşturulan Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni kamuoyuyla paylaştı. Peki, 2025 Kasım enflasyonunun açıklanacağı tarih ne zaman ve uzmanların öngörüleri hangi yönde şekilleniyor?
TÜİK'in Kasım enflasyon sonuçlarını duyurmasına az bir zaman kala, yılın ikinci yarısına ilişkin ekonomik görünüm de belirginleşmeye başladı. Dört aylık enflasyon farkının ortaya çıkmasıyla birlikte tablo daha net hale gelirken, TCMB tarafından yayımlanan Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde TÜFE beklentilerinin yukarı yönlü güncellendiği görüldü. Peki, 2025 Kasım enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih hangi gün olacak?
2025 KASIM ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kasım enflasyon rakamları TÜİK tarafından 3 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak.
4 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!
Temmuz-Ekim arasındaki 4 aylık enflasyon farkı belli oldu.
Enflasyon farkı SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için yüzde 10,25 oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları için dört aylık enflasyon farkı yüzde 5 oldu.
TCMB KASIM AYI ENFLASYON BEKLENTİLERİNİ YÜKSELTTİ
TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre, geçen ay yüzde 1,55 olan kasım ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,59'a yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 31,77'den yüzde 32,20'ye çıktı.
TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 23,26'dan yüzde 23,49'a, 24 ay sonrası için de yüzde 17,36'dan yüzde 17,69'a yükseldi.
Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 43,5632'den 43,4245'e gerilerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 49,7515'ten 50,6169'a yükseldi.
Bir önceki anket döneminde 20,8 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 20,9 milyar dolara çıkarken, gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 25,4 milyar dolardan 24,3 milyar dolara geriledi.
CARİ YIL İÇİN BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜZDE 3,4'E ÇIKTI
Ankette, cari yıl için Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,4'e yükselirken, gelecek yıl için yüzde 3,8 oldu.
TCMB'nin politika faizine ilişkin gelecek ilk toplantı beklentisi yüzde 38,28, ikinci toplantı beklentisi yüzde 37,11 ve üçüncü toplantı beklentisi ise yüzde 35,81 oldu. Böylece politika faizine ilişkin yıl sonu beklentisi yüzde 38,28 olarak gerçekleşti.
12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 29,32'ye yükseldi.
2025 EKİM AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE OLDU?
Ekim enflasyon rakamları açıklandı. Ekim aylık bazda yüzde 2,55, yıllık bazda yüzde 32,87 oldu.