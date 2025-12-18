Habertürk
        Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında yakalama emri

        Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında yakalama emri

        İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında yakalama emri çıkarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 01:33 Güncelleme: 18.12.2025 - 01:33
        Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında yakalama emri
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca, "uyuşturucu madde temin etme", "kullanımını kolaylaştırma ve kullanma" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

