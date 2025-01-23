Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Kasım Karaköse'nin aracına saldıran zanlı tutuklandı | Son dakika haberleri

        Kasım Karaköse'nin aracına saldıran zanlı tutuklandı

        Adana'da İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse'nin bulunduğu araca silahlı saldırıda bulunan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 21:44 Güncelleme: 23.01.2025 - 21:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Belediye Başkanı'na saldıran zanlı tutuklandı
        ABONE OL

        Adana'nın İmamoğlu ilçesinde dün akşam saatlerinde Belediye Başkanı Kasım Karaköse'nin içinde bulunduğu araca Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda silahla saldırı düzenlenmişti.

        İddiaya göre, saldırıyı eski belediye çalışanı Abdullah A.'nın gerçekleştirdiği öne sürüldü. Polis ekipleri, şüpheliyi Kozan ilçesinde çevre yolunda kovalamaca ile yakalayıp gözaltına aldı.

        Emniyette ifadesi tamamlanan Abdullah A. (34), İmamoğlu ilçesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Günün Önemli Manşetleri