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        Haberler Bilgi Ekonomi Kasım konut iş yeri kira artış oranı belli oldu! 2024 Kasım kira tavan zam oranı ne oldu, Kasım'da kiraya en fazla ne kadar zam yapılabilir?

        Kasım kira artış oranı açıklandı! 2024 Kasım konut ve iş yeri kira tavan zam oranı ne oldu?

        TÜİK'in Ekim enflasyon rakamlarını açıklamasıyla Kasım ayında konut ve iş yerlerine yapılabilecek tavan zam oranı da netlik kazandı. 12 aylık TÜFE artışına göre hesaplanan kira tavan zam oranı, Ekim ayında yüzde 63.47 olarak belirlenmişti. Peki, Kasım kira artış oranı ne kadar oldu, Kasım'da kiraya en fazla yüzde kaç zam yapılabilir? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2024 - 10:08 Güncelleme: 04.11.2024 - 10:08
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        TÜİK, Ekim enflasyon verilerini açıkladı. 12 aylık TÜFE'nin belirlenmesiyle Kasım ayı kira artış oranı da netlik kazandı. Buna göre; Kasım ayında kira kontratını yenileyecek milyonlarca ev sahibi ve kiracının konut ve iş yeri kirasına uygulayabileceği tavan zam oranı da netlik kazandı. Peki, Kasım kira artış oranı ne kadar oldu, Kasım'da kiraya en fazla yüzde kaç zam yapılabilir? İşte, detaylar...

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        TÜİK EKİM AYI ENFLASYON RAKAMLARINI AÇIKLADI!

        Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 48,58, aylık yüzde 2,88 arttı.

        TÜFE'deki değişim 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 39,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,58 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62,02 olarak gerçekleşti.

        3

        KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

        TÜİK'in bugün açıkladığı ekim ayı verilerine göre 12 aylık TÜFE artış ortalaması yüzde 62.02 olarak gerçekleşti.

        Dolayısıyla bu ay yenilenecek konut ve iş yeri kira kontratlarında zam tavanı yüzde 62.02 olacak.

        Temmuz ayına kadar 2 yıl boyunca konut kiralarında yüzde 25 zam tavanı uygulanmıştı.

        Bu uygulamanın kalkmasıyla zam tavanı daha önce olduğu gibi 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden hesaplanmaya başladı.

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        EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE OLMUŞTU?

        Eylül verilerine göre 12 aylık TÜFE artış ortalaması yüzde 63.47 olarak gerçekleşti. Dolayısıyla Eylül ayında yenilenen konut ve iş yeri kira kontratlarında zam tavanı yüzde 63.47 olarak belirlenmişti.

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