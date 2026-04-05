Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Kasım Süleymani'nin 2 akrabası gözaltına alındı | Dış Haberler

        Kasım Süleymani'nin 2 akrabası gözaltına alındı

        Ocak 2020'de öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin California eyaletinde yaşayan iki akrabasının gözaltına alındığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2026 - 01:24 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kasım Süleymani'nin 2 akrabası gözaltına alındı

        ABD Dışişleri Bakanlığı, Ocak 2020'de öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin California eyaletinde yaşayan iki akrabasının gözaltına alındığını duyurdu.

        Bakanlığın internet sayfasından yapılan yazılı açıklamada, Los Angeles kentinde "lüks içinde yaşarken İran'ın terörist rejimine propaganda yaptıkları" gerekçesiyle, Süleymani'nin yeğeni Hamideh Soleimani Afshar ve kızının, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun yasal daimi ikamet (Green Card) statülerini sona erdirmesinin ardından gözaltına alındıkları bilgisi paylaşıldı.

        Açıklamada, kızı ile birlikte şu anda ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Teşkilatı'nın (ICE) gözetiminde tutulduğu bildirilen Afshar'ın kendi sosyal medya yorumlarında, "İran'daki totaliter, terörist rejimin açık sözlü bir destekçisi"​​​​​​​ olduğu ileri sürüldü.

        REKLAM

        Bakanlığın açıklamasında, "Afshar, ABD'de yaşadığı süre boyunca İran rejiminin propagandasını destekledi. Orta Doğu'daki Amerikan askerlerine ve askeri tesislerine yönelik saldırıları kutladı, yeni İran Yüksek Lideri'ni övdü, Amerika'yı 'Büyük Şeytan' olarak nitelendirdi ve terör örgütü olarak tanımlanan İslam Devrim Muhafızları'na sarsılmaz desteğini dile getirdi." ifadeleri kullanıldı.

        Ayrıca Afshar'ın, kısa süre önce sildiği belirtilen Instagram hesabında da "İran'ın terörist rejimi için bu propagandayı yaptığı" ve bu durumun, yakın zamanda silinen hesabındaki "sık paylaşımlarıyla da kanıtlandığı" kaydedildi.

        Kızı ile birlikte ABD'deki yasal oturumu iptal edilen ve muhtemelen sınır dışı edilmesi beklenen Afshar'ın yurt dışındaki kocasının da ülkeye girişinin yasaklandığı aktarıldı.

        Açıklamanın sonunda, "Trump yönetimi, ülkemizin Amerikan karşıtı terörist rejimleri destekleyen yabancı uyruklulara ev sahipliği yapmasına izin vermeyecektir." ifadelerine yer verildi.

        Dışişleri Bakanı Rubio mart ayında da İsrail hava saldırısında öldürülen İran'ın eski güvenlik şefi Ali Laricani'nin kızının ve kocasının ABD vizelerini iptal etmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zirvede "Fırtına" çıktı!
        Zirvede "Fırtına" çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile İstanbul'da görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile İstanbul'da görüştü
        Trabzonspor 882 günlük hasrete son verdi!
        Trabzonspor 882 günlük hasrete son verdi!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Maç sonu saha karıştı, Abdülkerim kızardı!
        Maç sonu saha karıştı, Abdülkerim kızardı!
        Rusya 198 kişiyi tahliye etti
        Rusya 198 kişiyi tahliye etti
        Bozbey görevinden uzaklaştırıldı
        Bozbey görevinden uzaklaştırıldı
        G.Saray'dan küfür tepkisi! "Yazıklar olsun"
        G.Saray'dan küfür tepkisi! "Yazıklar olsun"
        ABD Başkanı Trump: İran'ın 48 saat süresi kaldı
        ABD Başkanı Trump: İran'ın 48 saat süresi kaldı
        Futbolcu cinayetinde kritik detaylar
        Futbolcu cinayetinde kritik detaylar
        Almanya'da askerlik için yeni düzenlemeler
        Almanya'da askerlik için yeni düzenlemeler
        ABD Savunma Bakanı görevden alınacak mı?
        ABD Savunma Bakanı görevden alınacak mı?
        Çağrı Bey ilk sondajına başlıyor
        Çağrı Bey ilk sondajına başlıyor
        Özel halk otobüsü üst geçide çarptı: 5 ölü, 14 yaralı!
        Özel halk otobüsü üst geçide çarptı: 5 ölü, 14 yaralı!
        ABD 23 yıl sonra ilk kez uçak kaybetti!
        ABD 23 yıl sonra ilk kez uçak kaybetti!
        Potanın en büyüğü Fenerbahçe!
        Potanın en büyüğü Fenerbahçe!
        "İstanbul, Dubai'ye alternatif olabilir"
        "İstanbul, Dubai'ye alternatif olabilir"
        Kot pantolon nasıl ortaya çıktı?
        Kot pantolon nasıl ortaya çıktı?
        Tarkan'dan 'yeni şarkı' sorusuna yanıt
        Tarkan'dan 'yeni şarkı' sorusuna yanıt
        Okan Bayülgen'in programında Fred Çakmaktaş karmaşası
        Okan Bayülgen'in programında Fred Çakmaktaş karmaşası