        Kasımda dış ticaret açığı yükseldi - İş-Yaşam Haberleri

        Kasımda dış ticaret açığı yükseldi

        Türkiye'nin ihracatı kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 artışla 22 milyar 536 milyon dolar, ithalatı yüzde 2,6 yükselişle 30 milyar 518 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece dış ticaret açığı, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 artarak, 7 milyar 982 milyon dolara çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2025 - 10:45 Güncelleme: 31.12.2025 - 10:52
        Kasımda dış ticaret açığı yükseldi
        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan kasım ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

        Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,3 artarak 22 milyar 536 milyon dolar, ithalat yüzde 2,6 yükselerek 30 milyar 518 milyon dolar oldu.

        Dış ticaret açığı, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 artarak, 7 milyar 982 milyon dolara yükseldi.

        İhracatın ithalatı karşılama oranı, Kasım 2024'te yüzde 74,8 iken, geçen ay yüzde 73,8 olarak belirlendi.

        Ocak-kasım döneminde de ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 artışla 247 milyar 23 milyon dolar, ithalat yüzde 5,7 yükselişle 329 milyar 698 milyon dolar oldu.

        Ocak-kasım döneminde dış ticaret açığı, yüzde 12,6 artışla 82 milyar 674 milyon dolara yükseldi.

        İhracatın ithalatı karşılama oranı, Ocak-Kasım 2024 döneminde yüzde 76,5 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 74,9'a geriledi.

        Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, kasımda yüzde 3,2 artarak 20 milyar 740 milyon dolardan 21 milyar 396 milyon dolara çıktı. Kasımda enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat, yüzde 6 artarak 21 milyar 930 milyon dolardan 23 milyar 250 milyon dolara yükseldi.

        Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı, kasımda 1 milyar 854 milyon dolar olarak gerçekleşti.

        Dış ticaret hacmi, yüzde 4,6 artarak 44 milyar 647 milyon dolar oldu. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 92 olarak kayıtlara geçti.

        İHRACATTA ALMANYA İLK SIRADA

        Kasımda ülkeler özelinde ihracatta ilk sırayı, 1 milyar 855 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 1 milyar 378 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 338 milyon dolarla ABD, 1 milyar 222 milyon dolarla İtalya ve 1 milyar 163 milyon dolarla Irak izledi. Söz konusu ayda ilk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,9'unu oluşturdu.

        Ocak-kasım döneminde ihracatta ilk sırayı 20 milyar 408 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 15 milyar 190 milyon dolarla Birleşik Krallık, 14 milyar 764 milyon dolarla ABD, 12 milyar 204 milyon dolarla İtalya ve 11 milyar 45 milyon dolarla Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,8'ine karşılık geldi.

        Kasımda ithalatta ise ilk sıra Çin'in oldu. Çin'den yapılan ithalatın tutarı 4 milyar 153 milyon dolar olarak hesaplanırken bu ülkeyi 3 milyar 128 milyon dolarla Rusya, 2 milyar 491 milyon dolarla Almanya, 2 milyar 32 milyon dolarla İsviçre ve 1 milyar 488 milyon dolarla ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 43,6'sı olarak belirlendi.

        Ocak-kasım dönemindeki ithalatta da ilk sırada 44 milyar 927 milyon dolarla Çin yer aldı. Bu ülkeyi 38 milyar 625 milyon dolarla Rusya, 27 milyar 87 milyon dolarla Almanya, 16 milyar 59 milyon dolarla ABD ve 14 milyar 312 milyon dolarla İsviçre takip etti. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 42,8'i olarak hesaplandı.

