        Kasımpaşa: 2 - Gaziantep FK: 3 | MAÇ SONUCU

        Kasımpaşa: 2 - Gaziantep FK: 3 | MAÇ SONUCU

        Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa, evinde Gaziantep FK'ya 3-2 mağlup oldu. Gaziantep FK'da goller 13. dakikada Melih Kabasakal, 30. dakikada Lungoyi ve 74. dakikada Arda Kızıldağ'dan gelirken Kasımpaşa'nın gollerini 70. dakikada Guaye, ve 87. dakikada Hajradinovic kaydetti

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2025 - 18:10 Güncelleme: 30.08.2025 - 21:08
        Gol düellosunda kazanan Gaziantep FK!
        Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK'yi ağırladı. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi Gaziantep FK 3-2 kazandı.

        Gaziantep FK'da goller 13. dakikada Melih Kabasakal, 30. dakikada Lungoyi ve 74. dakikada Arda Kızıldağ'dan gelirken Kasımpaşa'nın gollerini 70. dakikada Guaye, ve 87. dakikada Hajradinovic kaydetti.

        Bu sonuçla birlikte Gaziantep FK puanını 6'ya çıkartırken Kasımpaşa ise ligde henüz puanla tanışamadı.

        Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Gaziantep FK ise evinde Kocaelispor'u ağırlayacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        13. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Sağ taraftan Maxim'in kullandığı kornerde penaltı noktasının hizasında hafif sol çaprazda bulunan Melih Kabasakal'ın gelişine yaptığı vuruşta top savunmaya da çarparak ağlara gitti: 0-1.

        19. dakikada Ben Ouanes'in içeriye yerden yaptığı ortada Fall, ceza sahası sağ çaprazında topla buluştu. Oyuncunun sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

        30. dakikada Gaziantep FK ikinci golü buldu. Kaleci Mustafa Burak Bozan'ın oynadığı uzun pasta savunmanın arkasına sarkan Lungoyi, önce ceza sahası dışında rakip file bekçisi Gianniotis'i geçti. Oyuncu, daha sonra ceza sahasına sol çaprazdan girip açısını düzelterek topu Szalai'nin kapattığı açıdan ağlara gönderdi: 0-2.

        Gaziantep FK, ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi.

        58. dakikada Kozlowski'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Sorescu'nun şutunda kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı kornere çeldi.

        70. dakikada Kasımpaşa farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan Ben Ouanes'in ceza sahasına yaptığı ortada altıpasın gerisinde iyi yükselen Gueye, kafayla topu ağlara gönderdi: 1-2.

        74. dakikada Gaziantep FK farkı yeniden 2'ye çıkardı. Sağ taraftan Maxim'in kullandığı kornerde altıpasın hemen gerisindeki Arda Kızıldağ'ın kafa vuruşunda top uzak köşeden filelerle buluştu: 1-3.

        79. dakikada orta sahada rakibinden topu kazanan Boateng'in ara pasıyla hızla ceza sahasına çaprazdan giren Sorescu'nun şutunda kaleci Gianniotis, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

        85. dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. Espinoza'nın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Gueye'nin kafa vuruşunda hakem Ozan Ergün, Arda Kızıldağ'ın topa eliyle müdahale ettiğine hükmederek penaltı noktasını gösterdi. 87'nci dakikada penaltıda topun başına geçen Hajradinovic, meşin yuvarlağı kalenin ortasına vurarak ağları havalandırdı: 2-3.

        Gaziantep FK, mücadeleyi 3-2 kazandı.

