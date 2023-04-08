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Kasımpaşa: 2 - Trabzonspor: 0 | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa evinde Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti

Kasımpaşa: 2 - Trabzonspor: 0 | MAÇ SONUCU
HABERTURK.COM

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa evinde Trabzonspor'u ağırladı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0'lık galibiyeti ile sonuçlandı.

Kasımpaşa'da goller 29. dakikada Mounir ve 76. dakikada Eysseric'den geldi.

Ligdeki 9. galibiyetini alan Paşa puanını 32'ye çıkarırken, Trabzonspor ise 44 puanda kaldı.

Kasımpaşa, 2022-2023'te yeni teknik direktörü Kemal Özdeş yönetiminde ilk maçına çıktı. Özdeş, lacivert-beyazlı ekipte 2016-2018 ve 2019 yıllarında da görev yapmıştı.

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada Bakasetas'ın uzun ve derinlemesine pasıyla savunma arkasına sarkan Gomez'in ceza sahası sol çaprazından çıkardığı sert şutta kaleci Günay meşin yuvarlağı güçlükle önledi.

21. dakikada Eysseric'in uzaktan şutunda kaleci Uğurcan soluna gelen ve yerden seken topu uzanarak kornere çeldi.

29. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Ceza sahası dışından sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Chouiar, düzgün bir şut çıkardı ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

39. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası ön çizgisi üzerinde, sağ çaprazdan şutunda savunmaya çarpan top az farkla kornere çıktı.

43. dakikada sağdan ceza sahasına giren Abdülkadir'in şutunda top, kaleci Günay'dan döndü.

Mücadelenin ilk yarısını lacivert-beyazlılar 1-0 önde bitirdi.

51. dakikada Fall'ın ceza sahası sağ köşesinden şutunda kaleci Uğurcan sağına yatarak son anda dokunduğu topu kornere çeldi.

55. dakikada Fall'ın penaltı noktası gerisinden vuruşunda, Uğurcan sağına yatarak meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

57. dakikada Kasımpaşa'nın Mustafa Eskihellaç ile bulduğu gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) ile iptal edildi. Hajradinovic'in savunma arkasına attığı pasa kendi yarı sahasından hareketlenen Mustafa, kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Hakem Burak Şeker, önce gol kararı verdi. Şeker, VAR'daki Serkan Tokat'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden inceledi ve Mustafa'nın koşusuna başlarken Eren Elmalı'ya faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

68. dakikada Malsa'nın sağdan pasını ceza yayı gerisinde alan Chouiar, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Fransız futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta giderken ev sahibi ekip net bir gol fırsatından yararlanamadı.

75. dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. Ceza sahası hafif sol çaprazında topla buluşan Fall, Denswil'den sıyrılmak isterken yerde kalınca hakem Burak Şeker penaltı noktasını gösterdi. 76. dakikada penaltıda topun başına geçen Eysseric, kaleci ile meşin yuvarlağı ayrı köşelere gönderdi: 2-0.

85. dakikada Hamsik'in soldan ortasında altıpasta iyi yükselen Gomez uygun durumda topa kafayla vurdu. Kaleci Günay, yakın mesafeden yere gelen meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında Kasımpaşa savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

Karşılaşma, lacivert-beyazlıların 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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