Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final 2. maçında Kasımpaşa, Akhisarspor'u konuk ediyor. İki takım arasında oynanan ilk maçı Akhisarspor sahasında 3-1 kazandı. Eşleşmede tur atlayan takım yarı finalde Ümraniyespor'un rakibi olacak.

KASIMPAŞA: 0 - AKHİSARSPOR: 0



(Karşılaşma oynanıyor...)

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

SAAT: 20.00

YAYIN: A Spor

HAKEM: Arda Kardeşler

KASIMPAŞA: Ramazan, Veysel, Josue Sa, Ben Youssef, Hafez, Pavelka, Tarkan, Khalili, Hajradinovic, Trezeguet, Koita

TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Denizli

AKHİSARSPOR: Lukac, Cocalic, Rotman, Barbosa, Josue, Musa, Regattin, Zeki, Kadir, Borges, Cikalleshi

TEKNİK DİREKTÖR: Cem Kavçak

NASIL TUR ATLARLAR?

İki takım arasındaki ilk maçı Akhisarspor 3-1 kazanmıştı. Yarı finale çıkmak için Kasımpaşa'nın 2-0 ya da 3 farklı sonuçlarla galip gelmesi gerekiyor. Akhisar ise kazanması ve berabere kalmasının yanı sıra tek farklı yenilgilerde ya da gol attığı 2 farklı yenilgilerde tur biletini alacak. 90 dakikanın 3-1 Kasımpaşa üstünlüğü ile bitmesi halinde mücadele uzatmaya gidecek.

NASIL GELDİLER?

Kasımpaşa, Türkiye Kupası'nda 4. turda Batman Petrol'ü, 5. turda Menemen Belediye'yi, son 16 turunda ise Alanyaspor'u eledi. Kupanın son şampiyonu Akhisarspor ise 5. turda Karagümrük'ü, son 16'da ise Kayserispor'u saf dışı bıraktı.