Galatasaraylı oyuncular, şampiyonluk kutlamaları için RAMS Park'a hareket etti
Galatasaray, 24. şampiyonluğunu kutluyor. Galatasaray Lisesi'ne gelen sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra üstü açık otobüsle RAMS Park'a hareket etti
2023-2024 Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray, şampiyonluk kutlamaları için üstü açık otobüsle RAMS Park'a hareket etti.
Galatasaray Lisesi'nin girişinde taraftarı selamlayan sarı-kırmızılı oyuncular sonrasında okulun önündeki otobüsle stada doğru hareket etti.
Galatasaraylı taraftarlar, oyuncuların bulunduğu otobüsünün etrafını sardı ve takımları lehine tezahüratlar yaptı.
Sarı-kırmızılı oyuncuların otobüsü, lisenin önünden kalktıktan sonra Osmanbey, Şişli, Mecidiyeköy, Büyükdere Caddesi'nden geçerek RAMS Park'a ulaşacak.
İşte kutlamalardan kareler: