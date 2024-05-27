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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaraylı oyuncular, şampiyonluk kutlamaları için RAMS Park'a hareket etti - Galatasaray Haberleri

        Galatasaraylı oyuncular, şampiyonluk kutlamaları için RAMS Park'a hareket etti

        Galatasaray, 24. şampiyonluğunu kutluyor. Galatasaray Lisesi'ne gelen sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra üstü açık otobüsle RAMS Park'a hareket etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 19:00 Güncelleme: 27.05.2024 - 19:23
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        2023-2024 Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray, şampiyonluk kutlamaları için üstü açık otobüsle RAMS Park'a hareket etti.

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        Galatasaray Lisesi'nin girişinde taraftarı selamlayan sarı-kırmızılı oyuncular sonrasında okulun önündeki otobüsle stada doğru hareket etti.

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        Galatasaraylı taraftarlar, oyuncuların bulunduğu otobüsünün etrafını sardı ve takımları lehine tezahüratlar yaptı.

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        Sarı-kırmızılı oyuncuların otobüsü, lisenin önünden kalktıktan sonra Osmanbey, Şişli, Mecidiyeköy, Büyükdere Caddesi'nden geçerek RAMS Park'a ulaşacak.

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        İşte kutlamalardan kareler:

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