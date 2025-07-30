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        Haberler Spor Transfer Kasımpaşa, Andri Fannar Baldursson'u transfer etti! - Futbol Haberleri

        Kasımpaşa, Andri Fannar Baldursson'u transfer etti!

        Kasımpaşa, İtalyan ekibi Bologna'dan Andri Fannar Baldursson ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2025 - 15:15 Güncelleme: 30.07.2025 - 15:17
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        Kasımpaşa'dan orta sahaya transfer!
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        Kasımpaşa, Serie A ekibi Bologna'dan İzlandalı orta saha Andri Fannar Baldursson'u transfer etti.

        İstanbul temsilcisi genç futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

        İşte Kasımpaşa'nın açıklaması:

        "Yeni transferimiz Andri Fannar Baldursson, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Vadi İstanbul’da geçirdiği kontrollerin ardından Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 3 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.

        Yeni transferimiz Baldursson’a hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz!"

        2002 doğumlu Baldursson son olarak İtalyan ekibi Bologna'da forma giydi. Kulüp kariyerinde 114 maça çıkan genç futbolcu 5 gol atarken 3 asist yaptı.

        Andri Fannar Baldursson, İzlanda Milli Takımı'nın formasını da 10 kez terletti.

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