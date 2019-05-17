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Kasımpaşa - Atiker Konyaspor | CANLI YAYIN

Süper Lig'in 33. haftasındaki Kasımpaşa - Atiker Konyaspor maçının canlı aktarımı HTSPOR'da...

Kasımpaşa - Atiker Konyaspor

Spor Toto Süper Lig'de 33. haftanın açılış maçında Kasımpaşa, Atiker Konyaspor'u konuk ediyor. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Koray Gençerler yönetecek.

KASIMPAŞA - ATİKER KONYASPOR

STAT: Recep Tayyip Erdoğan
SAAT: 20.30
YAYIN: beIN SPORTS HD 2
HAKEM: Koray Gençerler

KASIMPAŞA: Scuffet, Popov, Veysel, Ben Youssef, Karim Hafez, Tarkan, İlhan, Hajradinovic, Koita, Trezeguet, Perica
TEKNİK DİREKTÖR: İlyas Öztürk

KONYASPOR: Ertuğrul, Skubic, Ali, Uğur, Ferhat, Volkan, Jevtovic, Ömer Ali, Milosevic, Fofana, Yatabare
TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

PAŞA, TARAFTARINA GALİBİYETLE VEDA İÇİN SAHADA

Ligde çıktığı son 5 müsabakada 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan Kasımpaşa, Atiker Konyaspor'u mağlup ederek bu sezon son kez önüne çıkacağı taraftarını mutlu etmeyi hedefliyor.

Geride kalan 32 haftada 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 16 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı takım, 38 puan ve averajla 13. sırada yer alıyor.

PAVELKA CEZALI, RAMAZAN SAKAT

Kasımpaşa'da kırmızı kart cezalısı David Pavelka ile sakatlığı süren kaleci Ramazan Köse, Atiker Konyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Lacivert-beyazlı takımda teknik direktör Mustafa Denizli, hedeflerini gerçekleştiremediği gerekçesiyle 2 gün önce görevinden istifa etmişti. Kasımpaşa, kalan iki haftada sahaya yardımcı antrenörler İlyas Öztürk ve Erkan Çoker yönetiminde çıkacak.

16. RANDEVU

Yeşil-beyazlılar ile Süper Lig tarihinde 16. maçına çıkacak olan Kasımpaşa, geride kalan 15 müsabakada 5 kez kazanabildi. Bu seride Konyaspor ise 6 mücadelede galibiyet yaşadı. 5 maç da beraberlikle noktalandı. Süper Lig’in ilk yarısında Konya’da oynanan mücadeleyi ise Konyaspor 3-2’lik skorla kazanmıştı.

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