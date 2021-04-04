Süper Lig'de 32. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Son haftaların çıkış içindeki iki takımının mücadelesinde şampiyonluk adaylarından Beşiktaş ve ligin alt sıralarından kurtulmaya çalışan Kasımpaşa, kozlarını paylaşıyor. İşte merakla araştırılan Kasımpaşa Beşiktaş maçı ile ilgili ayrıntılar...

KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Kasımpaşa Beşiktaş maçı 4 Nisan Pazar günü saat 19.00’da oynanacak maç BeIN Sports HD kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İLK İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Tosic, Haddadi, Sadiku, Aytaç, Hajradinovic, Koomson, Varga, Thelin.

Beşiktaş: Ersin; Necip, Welinton, Vida, N'sakala; Josef; Rosier, Ljajic, Atiba, N'koudou; Larin