Kasımpaşa, Can Keleş transferini açıkladı!

Transfer 🤝📝



Can Keleş Kasımpaşamızda



Beşiktaş forması giyen Can Keleş, Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 2024/25 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.



Yeni transferimiz Can Keleş'e hoş geldin… pic.twitter.com/sjgZlqjw56