Kasımpaşa, Can Keleş transferini açıkladı!
Kasımpaşa, Beşiktaş forması giyen Can Keleş'in sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.
Kasımpaşa, Beşiktaş'ta forma giyen Can Keleş'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş forması giyen Can Keleş, Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 2024/25 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı. Yeni transferimiz Can Keleş'e hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
SEZON KARNESİ
Sezon başında Fatih Karagümrük'ten Beşiktaş'a 2.75 milyon euro karşılığında transfer edilen 23 yaşındaki oyuncu Beşiktaş formasıyla yalnızca 6 maçta forma giydi ve 101 dakika sahada kalabildi.