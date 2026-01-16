Habertürk
Habertürk
        Kasımpaşa, Cenk Tosun'u açıkladı! - Futbol Haberleri

        Kasımpaşa, Cenk Tosun'u açıkladı!

        Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Cenk Tosun'u kadrosuna kattığını açıkladı.

        Giriş: 16.01.2026 - 15:58 Güncelleme: 16.01.2026 - 15:58
        Kasımpaşa, Cenk Tosun'u açıkladı!
        Fenerbahçe'den ayrılan Cenk Tosun'un yeni adresi belli oldu.

        Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, tecrübeli golcüyü kadrosuna kattığını açıkladı.

        Milli futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 7 maçta süre aldı.

        KASIMPAŞA TRANSFERDE GAZA BASTI!

        Kasımpaşa, devre arasında kadrosuna yaptığı takviyelerle dikkat çekiyor.

        Lacivert-beyazlılar, İrfan Can Kahveci, Kerem Demirbay ve Kamil Ahmet Çörekçi'yi de kadrosuna katmıştı.

