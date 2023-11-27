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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Kasımpaşa'da Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı - Kasımpaşa Haberleri

        Kasımpaşa'da Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı

        Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş'le yollar ayrıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2023 - 13:37 Güncelleme: 27.11.2023 - 13:38
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        Kasımpaşa'da Özdeş dönemi sona erdi
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        Süper Lig'de son 3 maçını kaybeden Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş'le yollar ayrıldı.

        Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Kemal Özdeş, Konyaspor maçı sonrası görevinden istifa etmiştir. Kemal Özdeş’e kulübümüze verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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