Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Kasımpaşa'da Şota Arveladze dönemi bitti! - Kasımpaşa Haberleri

        Kasımpaşa'da Şota Arveladze dönemi bitti!

        Kasımpaşa, teknik direktör Şota Arveladze ile yolların ayrıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2025 - 11:22 Güncelleme: 04.12.2025 - 11:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kasımpaşa'da Şota Arveladze dönemi bitti!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kasımpaşa, teknik direktör Şota Arveladze ile yolların ayrıldığını açıkladı.

        ROTA EMRE BELÖZOĞLU

        İstanbul temsilcisi, Şota Arveladze'nin ardından teknik direktör Emre Belözoğlu ile büyük oranda anlaşma sağladı.

        Kasımpaşa'nın açıklaması şu şekilde:

        "Teknik Direktörümüz Şota Arveladze ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

        Sayın Arveladze ve ekibine kulübümüze verdikleri emek ve katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

        Kasımpaşa, Gürcü teknik adam ile Süper Lig'de geride kalan 14 haftada 13 puan topladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Soygun tarihi: 13 Kasım... Market arabasına koydu! Siyah poşetlere sardı!
        Soygun tarihi: 13 Kasım... Market arabasına koydu! Siyah poşetlere sardı!
        Trump Somalili göçmenleri hedef almaya devam ediyor
        Trump Somalili göçmenleri hedef almaya devam ediyor
        Papa'nın ziyaretinden 1 gün sonra arsasını satışa çıkardı
        Papa'nın ziyaretinden 1 gün sonra arsasını satışa çıkardı
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Anne oğul bıçaklandı! Babanın dişleri kırıldı! Komşu değil kâbus!
        Anne oğul bıçaklandı! Babanın dişleri kırıldı! Komşu değil kâbus!
        Kazımcan Karataş fırsat iyi değerlendirdi!
        Kazımcan Karataş fırsat iyi değerlendirdi!
        "Trump hesabı" tartışma yarattı
        "Trump hesabı" tartışma yarattı
        İzmir'de 20 bölgeye ani kalp durmalarına karşı şok cihazı yerleştirildi
        İzmir'de 20 bölgeye ani kalp durmalarına karşı şok cihazı yerleştirildi
        3 kişi ölmüştü! Bu davanın benzeri görülmedi! "Sürücü kimdi?"
        3 kişi ölmüştü! Bu davanın benzeri görülmedi! "Sürücü kimdi?"
        "CHP üç S'li bir alanda bocalamakta"
        "CHP üç S'li bir alanda bocalamakta"
        Putin: Donbass bölgesi kesinlikle Rusya'nın
        Putin: Donbass bölgesi kesinlikle Rusya'nın
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        Kız öğrenciye tekmeli yumruklu darp! Okul bahçesinde akran dehşeti!
        Kız öğrenciye tekmeli yumruklu darp! Okul bahçesinde akran dehşeti!
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Trump'tan elektrikli araçlara yönelik yeni adım
        Trump'tan elektrikli araçlara yönelik yeni adım
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin
        Maduro'dan Trump ile görüşmesine ilişkin açıklama
        Maduro'dan Trump ile görüşmesine ilişkin açıklama
        Kadın ve erkek kalbi arasındaki farklar
        Kadın ve erkek kalbi arasındaki farklar