Kasımpaşa'da yeni transferler sahaya çıktı!

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa, evinde karşılaştığı Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki lacivert-beyazlı ekipte yeni transferler de ligin ikinci yarısındaki ilk maçta forma giydi. Fenerbahçe'den kiralık olarak kadroya dahil olan İrfan Can Kahveci ile son olarak Eyüpspor'da oynayan Kerem Demirbay, müsabakaya 11'de başladı. İrfan Can , 62. dakikada yerini Ali Yavuz Kol'a bırakırken, Kerem 90 dakika sahada kaldı.

Fenerbahçe'den ayrılan bir diğer yeni transfer Cenk Tosun ise 88. dakikada Ben Ouanes'in yerine dahil oldu. Kamil Ahmet Çörekçi ise yedek kulübesinde bekledi.

Fenerbahçe'den kiralanan bir başka isim olan Rodrigo Becao ise maç kadrosuna alınmadı.