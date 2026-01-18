Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Kasımpaşa'da yeni transferler sahaya çıktı! - Kasımpaşa Haberleri

        Kasımpaşa'da yeni transferler sahaya çıktı!

        Kasımpaşa'nın yeni transferleri İrfan Can Kahveci, Kerem Demirbay ve Cenk Tosun, Trendyol Süper Lig'de oynanan Antalyaspor karşılaşmasıyla birlikte ilk kez forma giydi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 17:17 Güncelleme: 18.01.2026 - 17:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kasımpaşa'da yeni transferler sahaya çıktı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa, evinde karşılaştığı Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

        Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki lacivert-beyazlı ekipte yeni transferler de ligin ikinci yarısındaki ilk maçta forma giydi. Fenerbahçe'den kiralık olarak kadroya dahil olan İrfan Can Kahveci ile son olarak Eyüpspor'da oynayan Kerem Demirbay, müsabakaya 11'de başladı. İrfan Can , 62. dakikada yerini Ali Yavuz Kol'a bırakırken, Kerem 90 dakika sahada kaldı.

        Fenerbahçe'den ayrılan bir diğer yeni transfer Cenk Tosun ise 88. dakikada Ben Ouanes'in yerine dahil oldu. Kamil Ahmet Çörekçi ise yedek kulübesinde bekledi.

        Fenerbahçe'den kiralanan bir başka isim olan Rodrigo Becao ise maç kadrosuna alınmadı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Reva'dan ''Avare'' performansı!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8 Avrupa ülkesinden Trump'a tepki
        8 Avrupa ülkesinden Trump'a tepki
        Suriye ordusu ilerliyor, YPG çekiliyor
        Suriye ordusu ilerliyor, YPG çekiliyor
        "SDG Suriye'de engel hale geldi"
        "SDG Suriye'de engel hale geldi"
        Dehşet manzara! Karı-koca silahla vurulmuş halde bulundu!
        Dehşet manzara! Karı-koca silahla vurulmuş halde bulundu!
        Atlas'ın annesinden çok acı sözler!
        Atlas'ın annesinden çok acı sözler!
        Antalya'da deniz 19, hava 12 derece!
        Antalya'da deniz 19, hava 12 derece!
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        GPS'le takip edip kalaşnikofla katlettiler!
        GPS'le takip edip kalaşnikofla katlettiler!
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        F.Bahçe'de hedef puan farkını azaltmak!
        F.Bahçe'de hedef puan farkını azaltmak!
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açılıyor
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açılıyor
        Yeni Suriye yönetimi ile SDG arasındaki kriz derinleşiyor
        Yeni Suriye yönetimi ile SDG arasındaki kriz derinleşiyor
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        "Kırmızı kartı atladı!"
        "Kırmızı kartı atladı!"
        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?
        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı