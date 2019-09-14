Kasımpaşa'dan beIN Sports'un spikerine tepki

Kasımpaşa Kulübü, Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'la oynadıkları karşılaşmada, yayıncı kuruluş beIN Sports'un spikeri Melih Şendil'in maçı taraflı anlattığını savunarak, bu duruma tepki gösterdi.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Melih Şendil'in maçı anlatırken, Galatasaray'ın attığı golde bir amigo edasıyla bağırması, Galatasaray'ın her pozisyonunda sanki o takımın taraftarıymışçasına maçı anlatması kamuoyunun ve bizlerin dikkatinden kaçmamıştır. Melih Şendil'in bir daha maçlarımızda görev almasını istemiyoruz" denidi.

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"Maçı izledim. Kasımpaşa'nın açıklamasını da okudum. Kasımpaşa öyle buluttan nem kapan; her olayda öne çıkan, ona buna sataşan bir kulüp değil. Hele hele öküz altında buzağı aramanın yanından bile geçmez. Ancak beIN Sports Kasımpaşa'yı bile kızdırıp, açıklama yapmaya mecbur bıraktı.

Melih Şendil iyi dostum ve 30 yıllık spikerdir. Bugüne kadar alakası olmamasına rağmen, sürekli manasız ve temelsiz şekilde "Aziz'in uğurlu spikeri" diye baskı altına alınmaya çalışıldı. Galatasaray tarafından kovulmaya uğraşıldı. Dünkü maçtan ise Kasımpaşa şikayetçi. "Falcao buluştu topla" cümlesi sosyal medyada "Vur şu topa" diye algılanıp üzerine gidildi. Evet o doğru değildi ama Paşa'nın açıklamasındaki ifadelerin hepsini de kullandı. Belki de yıllarca üzerinde oluşturulan baskının dışavurumu oluştu. beIN'in en büyük sorunu ülkeyi hiç tanımaması. Ülke dinamiklerine hakim olmaması. Daha da vahimi dinamikleri bilen insanlarla çalışmaması. Katarlı Ceo ile Fransız müdür ile İtalyan dekorcu ile 'uluslararası yayıncılık' yapılacağını düşünmesi. Global düşünüp yerel davranamaması...

O yüzden de burada bir türlü başarılı olamıyor. Bu kafayla olması da mümkün değil. Geçen sene Rize'de Donk'un sarı kart görmesine neden olan pozisyonun tekrarını göstermeyen; dünkü maçta Nzonzi'nin eliyle temas eden pozisyonu ancak devre arasında verebilen, geçen yıl da bu yıl da maç özetlerini tamamen taraflı bakışla montajlayan zihniyeti göremezseniz, bunlara müdahale etmezseniz, 'Neden sadece hep aynı takımın maçlarını anlatan spikerlerden şikayet geliyor' diye düşünmezseniz gün gelir bugün Şendil'in başına gelen yarın Ercan Taner'in başına gelir."

İBRAHİM YILDIZ: EŞİTLİK İLKESİ UYGULANMALIDIR

"Yayıncı kuruluş spikerleri hangi takım olursa olsun aleyhte ve lehte yorum yapmaktan kaçınmalıdır. Maçı oynayan her iki takıma da eşit mesafede bir anlatımda bulunmaları beklenmektedir. Dünyanın her tarafında maç anlatan spikerler bu ilkeye uyuyorlar. Ne yazık ki Türkiye'de büyük kulüplerin taraftar ve medya baskısından birçok kesimin etkilendiği gibi spikerler de etkileniyor. Galatasaray - Kasımpaşa maçını anlatan spiker maçın ortamından etkilenmişti. Kasımpaşa Kulübü'nün taraftarının az olduğu bir gerçek ancak Süper Lig'de mücadele eden bir takım olduğu da göz ardı edilmemeli. Eşitlik ilkesi hangi takım olursa olsun uygulanmalıdır. Futbol tarihimizde belki de ender görülen bir tepki Kasımpaşa Kulübü tarafından maçı anlatan spikere gösterilmiştir. Yayıncı kuruluş beIn Sports'un bu konuda gerekli önlemleri alacağı ve uyarıları yapacağı beklenmektedir."

TWITTER'DA BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

beIN Sports'ta yayınlanan Galatasaray - Kasımpaşa maçının spikeri Melih Şendil'e taraftarlar da sosyal medyada tepki gösterdi. Twitter'da yapılan yorumlarda Şendil'in maç anlatımında 'taraflı olduğu' vurgusu yapıldı. Yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

— Armada Sevda (@armadasevda) September 14, 2019

— 12 Numara (@12numaraorg) September 14, 2019

— Armada Sevda (@armadasevda) September 13, 2019

— Aykut Kılıç (@draykut11) September 14, 2019

— Kaya Cilinğiroglu (@kaya9733) September 13, 2019

— Nᴜʀɪ Aᴋʙᴀş 🌿 (@NuriAkbas) September 13, 2019