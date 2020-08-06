Kasımpaşa Kulübü Başkanvekili Hasan Hilmi Öksüz, 2020-2021 sezonu için belirlenen takım harcama limitleri nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) sert eleştiride bulundu.

Öksüz, Kasımpaşa'nın harcama limitinin 69 milyon lira, izin verilen yüzde 15 sapmayla da 79 milyon lira olarak belirlenmesiyle ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Lacivert-beyazlı kulübün devlete, futbolculara ve şahıslara borcu olmadığının altını çizen Hasan Hilmi Öksüz, "Turgay Ciner tarafından deruhte edilen Kasımpaşa Kulübü var. Hiçbir dönemde borcu bulunması mümkün olmayan bir yapıda. İnanılmaz bir para harcanarak Kemerburgaz Tesisleri'ni Türk sporuna kazandırmış bir kulüp. Bütün bunlara rağmen TFF bize harcama limitimizin 69 milyon lira olduğunu söylüyor. Bunu neye göre yapıyorsunuz? Benim param var. Yönetim kurulu olarak sermaye artırımına gidiyorum ve para buluyorum. Şirketin kasasına para koyuyorum. Sonra bize bu paranın büyük bölümünü harcayamayacağımızı söylüyorlar. Bu nasıl bir mantık? Anlamıyorum. Düzgün ve dürüst çalışan spor kulüplerini, korumak yerine, bunların tam tersini yapan kulüplerle eşdeğer tutuyorsunuz." diye konuştu.

Kasımpaşa Kulübünde futbol şubesinin anonim şirket olarak yönetildiğini vurgulayan Öksüz, "Derneğin de şirketin de borcu yok. TFF bunlara hangi gözle ve nasıl bakıyor? Bunu anlamak mümkün değil. Kasımpaşa, son yıllarda futbolcu satışından önemli miktarda gelir elde etti. Demek ki Kasımpaşa Kulübü, anonim şirket olarak iyi çalışıyor ve yönetiliyor. Parasını, sahibi cebinden veriyor. Bize 69 milyon lira limit koyuluyor. Biz kiminle yarışacağız? Bu sezon kulübün 100. yılı. Bir şeyler yapmak istiyoruz. Bu durumda nasıl yapacağız? Elimi, kolumu bağlıyorsun. Bu işlerin düzeltilmesi gerekiyor. Mutfağımızda unumuz ve şekerimiz var. Helva yapacağız. Bize helva yaptırmıyorlar. Böyle bir şey olmaz." ifadelerini kullandı.

"FUTBOLUN YANLIŞ YÖNETİLDİĞİNE İNANIYORUM"

Hasan Hilmi Öksüz, ekonomik sıkıntı yaşayan kulüplerin harcama limitlerinin yüksek olduğunu savunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de futbolun kesinlikle yanlış yönetildiğine inanıyorum. Ceza alması gereken kulüpler korunuyor, ceza almaması gereken kulüplere de ceza veriliyor. Bunun ortadan kalkması lazım. Bunu ister siyaset yapsın, ister federasyon, böyle saçma bir şey olmaz. Kulüplerin 80-100 milyon lira borcu var ama limiti benden fazla. TFF'nin bu konulara açıklık getirmesi lazım. Benim sermaye artırımı hakkım var. Futbol takımını yöneten Kasımpaşa Sportif Faaliyetler Anonim Şirketi. Amatör branşları yöneten ise Kasımpaşa Spor Kulübü Derneği. Anonim şirkette yönetim kurulunun istediği kadar para koyma hakkı vardır. Bunu elimizden nasıl alıyorsunuz? Hoş bir şey değil. Böyle güçlü bir sermayeye sahip şirketin limitini bu seviyede tutacaksınız. Bu durumda bana imkan vermeyeceksin. Bana geri çekil diyorsun. Bu belirlenen limit ancak masraflarımı karşılıyor. Hedeflerim var. Yeni oyuncular almalıyım. Bunu borçlanarak yapmak istemiyorum. Sermayeden kullanmak istiyorum."

"FUAT ÇAPA İLE İLGİLİ KESİN BİR KARAR YOK"

Hasan Hilmi Öksüz, yeni sezonda takımın başında yer alacak teknik adam konusunda, "Fuat Çapa ile ilgili henüz kesin bir karar yok. Sözleşmesi bitti. Tekrar görüşebilir ve konuşabiliriz. Erken aldığımız bir karar yok. Duruma göre değişebilir. Bu netleştikten sonra kadroyla ilgili çalışmalara başlamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Liglerde bu sezon küme düşmenin kaldırılmasıyla ilgili de görüşlerini aktaran Öksüz, "Küme düşmenin bir defaya mahsus kaldırılmasına tepkili değilim. Salgın süreci yaşanıyor. Kulüpler sıkıntı yaşadı. Bir defaya mahsus bu duruma olumlu bakıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.