Kasımpaşa'dan Yasin Özcan'a veda Kasımpaşa Kulübü, Aston Villa'ya transfer olan ve sezon sonunda takımdan ayrılacak olan çıkan Yasin Özcan'a veda etti. Lacivert-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyesi İbrahim Yıldız, 19 yaşındaki genç yıldıza, üzerinde "Yasin Özcan" yazan 94 numaralı forma takdim etti.

Habertürk Giriş: 30.05.2025 - 19:45 Güncelleme: 30.05.2025 - 19:48 facebook

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