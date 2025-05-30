Kasımpaşa'dan Yasin Özcan'a veda
Kasımpaşa Kulübü, Aston Villa'ya transfer olan ve sezon sonunda takımdan ayrılacak olan çıkan Yasin Özcan'a veda etti. Lacivert-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyesi İbrahim Yıldız, 19 yaşındaki genç yıldıza, üzerinde "Yasin Özcan" yazan 94 numaralı forma takdim etti.
Giriş: 30.05.2025 - 19:45 Güncelleme: 30.05.2025 - 19:48
Kasımpaşa Kulübü, gelecek sezon İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'da forma giyecek olan genç futbolcusu Yasin Özcan'a veda etti.
Kasımpaşa Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Yıldız, 19 yaşındaki başarılı futbolcuya, üzerinde "Yasin Özcan" yazan 94 numaralı Kasımpaşa forması ve çiçek takdim etti.
Daha sonra tüm takım ve teknik heyet, Yasin Özcan'la toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.
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