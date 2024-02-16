Trendyol Süper Lig'de 26'ncı hafta heyecanı Kasımpaşa- Fatih Karagümrük maçıyla başlayacak. Kasımpaşa ile daha önce 40 kez karşılaşan Fatih Karagümrük, 10 maçtan galip ayrıldı. 18 maç Kasımpaşa'nın üstünlüğü ile biterken, 12 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, Kasımpaşa- Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta?