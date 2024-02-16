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        Haberler Spor Futbol Kasımpaşa- Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig 26'ncı hafta fikstürü - Futbol Haberleri

        Kasımpaşa- Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

        Trendyol Süper Lig'in 26'ncı haftasında Kasımpaşa ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Haliç derbisi olarak adlandırılan müsabaka, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak. Süper Lig 26'ncı hafta açılış maçı olan Kasımpaşa- Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2024 - 17:30 Güncelleme: 16.02.2024 - 17:30
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        Trendyol Süper Lig'de 26'ncı hafta heyecanı Kasımpaşa- Fatih Karagümrük maçıyla başlayacak. Kasımpaşa ile daha önce 40 kez karşılaşan Fatih Karagümrük, 10 maçtan galip ayrıldı. 18 maç Kasımpaşa'nın üstünlüğü ile biterken, 12 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, Kasımpaşa- Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta?

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        KASIMPAŞA- FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

        Kasımpaşa - Karagümrük maçı 16 Şubat Cuma (bugün) 20.00'de başlayacak.

        Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

        Zorlu mücadele öncesinde muhtemel 11'ler belli oldu.

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        KASIMPAŞA- FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI MUHTEMEL 11'LER

        Kasımpaşa: Ali Emre, Winck, Omeruo, Porozo, Yasin, Gökhan, Fall, Hajradinovic, Aytaç, Oğulcan, Nuno Da Costa

        Fatih Karagümrük: Sirigu, Nazım, Biraschi, Ceccherini, Levent, Bertolacci, Rohden, Emre, Eysseric, Can Keleş, Güven

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        LİG'DEKİ DURUMLARI

        Lig'de oynadığı son üç maçtan da galibiyetle ayrılan Kasımpaşa, 38 puanla 5'inci sırada yer alıyor.

        Öte yandan alt sıralardan kurtulmak isteyen Fatih Karagümrük ise 27 puanla 16'ncı basamakta bulunuyor.

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız

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