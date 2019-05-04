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Maça VAR damga vurdu!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-1 yenerek, dış sahadaki 7,5 aylık galibiyet hasretini dindirdi. Karşılaşmada Fenerbahçe'nin attığı 3 gol VAR uyarısı sonucu gelirken, sarı-lacivertlilerin bir golü ise VAR incelemesi sonrası iptal edildi

Kasımpaşa - Fenerbahçe

Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasında oynanan maça adeta VAR damga vurdu.

Maçta Fenerbahçe'nin attığı 3 gol VAR uyarısı sonucu gelirken, sarı-lacivertlilerin bir golü ise VAR incelemesi sonrası iptal edildi.

Müsabakanın 20. dakikasında Eljif Elmas'ın attığı gol yardımcı hakemin ofsayt bayrağını kaldırması gerekçesiyle sayılmadı. Daha sonra VAR odasından gelen uyarıyla pozisyonun ofsayt olmadığı hakeme bildirildi ve gol kararı verildi.

Karşılaşmanın 40. dakikasında ise Fenerbahçe, Maurico Isla ile bir gol daha buldu. Hakem gol kararı verirken, VAR odasından Roberto Soldado'nun ofsaytta olduğu gerekçesiyle pozisyonun incelenmesi tavsiyesinde bulunuldu. Pozisyonu inceleyen hakem Halis Özkahya, gol kararını ofsayt gerekçesiyle iptal etti.

İkinci yarıda Veysel Sarı'nın ceza yayının üzerinde Soldado'ya yaptığı faul VAR incelemesi sonrası verildi. Kazanılan serbest vuruşu 72. dakikada Valbuena gole çevirdi.

Maçın 74. dakikasında ise Soldado'nun attığı golün pasını veren Mehmet Ekici'nin ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı. Yapılan VAR incelemesinden sonra pozisyonun ofsayt olmadığı tespit edildi ve gol kararı verildi.

106 DAKİKA OYNANDI

Kasımpaşa-Fenerbahçe arasında oynanan müsabaka, VAR kararları ve yaşanan sakatlıklardan dolayı ilk yarıda 7, ikinci yarıda 9 dakika uzayarak toplamda 106 dakika oynandı.

 

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