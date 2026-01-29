Habertürk
        Kasımpaşa, Gabonlu oyuncuyu kiraladı - Kasımpaşa Haberleri

        Kasımpaşa, Gabonlu oyuncuyu kiraladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Gabonlu kanat oyuncusu Jim Allevinah'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 19:56 Güncelleme: 29.01.2026 - 19:56
        Kasımpaşa, Gabonlu oyuncuyu kiraladı!
        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Gabonlu futbolcu Jim Allevinah'ı sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

        İstanbul temsilcisi ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Kasımpaşa'mıza hoş geldin Jim Allevinah!" ifadesini kullandı.

        Lacivert-beyazlıların, 30 yaşındaki futbolcuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladığı öğrenildi.

        Kariyerinde çoğunlukla Fransa'nın alt lig ekiplerinde forma giyen Allevinah, son olarak Ligue 1 takımlarından Angers'ta görev yaptı.

        Samatya Sahil'de erkek cesedi bulundu

        Fatih Samatya Sahili'nde kıyıda çıplak erkek cesedi bulundu. Cesedin 2 gün önce yakınlarının kayıp ilanında bulunduğu Levent Dağlaroğlu'na ait olduğu öğrenildi. Olaya ilişkin inceleme devam ediyor.

