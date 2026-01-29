Kasımpaşa, Gabonlu oyuncuyu kiraladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Gabonlu kanat oyuncusu Jim Allevinah'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Gabonlu futbolcu Jim Allevinah'ı sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.
İstanbul temsilcisi ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Kasımpaşa'mıza hoş geldin Jim Allevinah!" ifadesini kullandı.
Lacivert-beyazlıların, 30 yaşındaki futbolcuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladığı öğrenildi.
Kariyerinde çoğunlukla Fransa'nın alt lig ekiplerinde forma giyen Allevinah, son olarak Ligue 1 takımlarından Angers'ta görev yaptı.