Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa ile Galatasaray, bu akşam Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde 39 puan toplayan Galatasaray haftaya ikinci, 29 puana sahip Kasımpaşa ise averajla sekizinci sırada girdi. Sarı-kırmızılı takım, Kasımpaşa maçından 3 puanla ayrılarak zirve yarışını sürdürmeye çalışacak.
Galatasaray, bu sezon deplasman maçlarında önemli puan kayıpları yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de dış sahada çıktığı 10 karşılaşmanın 4'ünü kazanırken, 4'ünde mağlup oldu, 2'sinde berabere kaldı.
Galatasaray, bu sezon tüm mağlubiyetlerini yaşadığı deplasmanda toplamda 16 puan kaybetti.
Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de 30. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında geride kalan 29 lig maçından 18'ini Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 5 kez galip geldi.
PAŞA'NIN HEDEFİ AVRUPA
Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Kasımpaşa, ikinci yarıya istediği başlangıcı yapamadı. Lacivert-beyazlı ekip, ikinci yarıda çıktığı 4 maçtan da mağlup ayrıldı. Ligde 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan İstanbul temsilcisi, 29 puan ve averajla haftaya 8. sırada girdi.
Lacivert-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Josue Sa ile kaleci Eray Birniçan, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek. Ayrıca, sakatlığı bulunan Olivier Veigneau son idmana katılmadı.
TERİM'DEN UYARI: BENFICA MAÇINI UNUTUN!
Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre UEFA Avrupa Ligi’nde kaybettikleri Benfica maçının ardından üzgün olan futbolcularını lige döndürmek isteyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa maçının önemine dikkat çekti. Benfica karşılaşmasını geride bırakmaları gerektiğini vurgulayan İmparator’un, “Hepimiz üzüldük ama şimdi o maçı unutmamız gerek… Şampiyonluk yarışında yara almamamız gereken bir maça çıkacağız. Hem geride bıraktığımız maçı hem de önümüzdeki Benfica maçını düşünmenizi istemiyorum. Mutlak galip gelmemiz gereken Kasımpaşa maçına odaklanın” ifadelerini kullandığı kaydedildi.
MUHTEMEL 11'LER
KASIMPAŞA: Ramazan
Popov
Ben Youssef
Veysel
Özgür
Sadiku
Pavelka
Tarkan
Trezeguet
Koita
Perica
GALATASARAY: Muslera
Mariano
Luyindama
Marcao
Nagatomo
Ryan Donk (Fernando)
Badou Ndiaye
Younes Belhanda (Emre Akbaba)
Sofiane Feghouli
Henry Onyekuru
Mbaye Diagne
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