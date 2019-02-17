8 | 30

TERİM'DEN UYARI: BENFICA MAÇINI UNUTUN!

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre UEFA Avrupa Ligi’nde kaybettikleri Benfica maçının ardından üzgün olan futbolcularını lige döndürmek isteyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa maçının önemine dikkat çekti. Benfica karşılaşmasını geride bırakmaları gerektiğini vurgulayan İmparator’un, “Hepimiz üzüldük ama şimdi o maçı unutmamız gerek… Şampiyonluk yarışında yara almamamız gereken bir maça çıkacağız. Hem geride bıraktığımız maçı hem de önümüzdeki Benfica maçını düşünmenizi istemiyorum. Mutlak galip gelmemiz gereken Kasımpaşa maçına odaklanın” ifadelerini kullandığı kaydedildi.