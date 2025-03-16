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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Kasımpaşa iç sahada yenilgiyi unuttu! - Kasımpaşa Haberleri

        Kasımpaşa iç sahada yenilgiyi unuttu!

        Sezona iç sahada istediği başlangıcı yapamayan Kasımpaşa, son haftalarda sahasında yenilgiyi unuttu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2025 - 12:10 Güncelleme: 16.03.2025 - 12:10
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        Kasımpaşa iç sahada yenilgiyi unuttu!
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        Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Kasımpaşa, sezona iç sahada istediği başlangıcı yapamamıştı.

        Evinde oynadığı ilk 3 maçın sadece 1'inden puan çıkarabilen İstanbul temsilcisi, ilk 7 maçında toplam 3 puan alabilmişti.

        İç sahadaki ilk galibiyetini 13 Aralık 2024'te alan Paşa, sonrasında ise yenilgiyi unuttu.

        2024'ü iyi kapatan lacivert-beyazlılar, 2025'e de iyi başladı ve son 6 iç saha maçında gösterdiği performansla dikkat çekti.

        Bu süreçte bileği hiç bükülmeyen Kasımpaşa, son 6 maçın 4'ünden galibiyetle ayrılmayı başardı.

        Lacivert-beyazlılar özellikle teknik direktör Burak Yılmaz'ın yönetiminde iç sahada toparlanma sürecine girdi.

        Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor, Galatasaray ve Alanyaspor'u konuk eden Paşa, söz konusu süreçte 7 puan topladı.

        Galatasaray karşısında alınan 3-3'lük beraberlik tek puan kaybı olurken, Paşa bu mücadelelerde 8 gol kaydetti.

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