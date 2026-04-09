Kasımpaşa, kaptan Haris Hajradinovic ile yeni sözleşme imzaladı!

Bugün Ne Oldu? 8 Nisan 2026'nın haberleri: Savaşın 40. gününde İran-ABD arasında ateşkes

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor...SAVAŞIN 40. GÜNÜNDE ATEŞKES SAĞLANDIABD ve İran, savaşın 40. gününde iki haftalık ateşkeste uzlaşıya vardı. Uzlaşı haberi, ABD Başkanı Trump'ın İran'a anlaşma için verdiği sürenin dolmasına saatler kala geldi. Trump, Tahran'dan "uygulanabilir" bir ateşkes önerisi aldığını belirterek bunun, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı "tam, derhal ve güvenli" şekilde açmayı kabul etmesi şartına bağlı olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanı Arakçi de, "İki haftalık bir süre boyunca Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişin mümkün olacağını" söyledi. Öğleden sonra da İran medyasında, Hürmüz Boğazı'ndan ilk geminin geçtiği haberi yer aldı. ABD BAŞKANI TRUMP: İRAN'LA YAKIN ÇALIŞIYORUZGün içerisinde açıklama yapan ABD Başkanı Trump, rejim değişikliği geçirdiğini söylediği İran'la yakın işbirliği içinde çalışacaklarını söyleyerek, "İran'la gümrük vergileri ve yaptırımların hafifletilmesi konusunu görüşüyoruz. Uranyum zenginleştirmesi yapmayacaklar." dedi. Trump önerdikleri 15 maddenin çoğu üzerinde anlaşma sağlandığını belirtirken, İran'a silah satan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulanacağını söyledi."TRUMP İRAN'A ACIDI"Savaşın başlangıcından beri açıklama larıyla dikkat çeken ABD Savunma Bakanı Hegseth, daha sonra kameralar karşısına geçerek "İran ateşkes için yalvardı. Trump İran'a acıdı, İran'ın ekonomisini dakikalar içinde yok edebilirdi. İran'ın hava kuvvetleri yok edildi. Pentagon görevini tamamladı." dedi ve ABD'nin tarihi bir zafer kazandığını savundu.İRAN'IN 10 MADDELİK PLANINDA NELER VAR?Peki İran'ın sunduğu 10 maddelik planda neler var? Bakalım. Hürmüz Boğazı'ndaki kontrolün İran'da kalması, yaptırımların kaldırılması, Orta Doğu'daki ABD askerlerinin çekilmesi gibi başlıklar yer alıyor. Planın Farsça versiyonunda İran'ın nükleer programı için "zenginleştirmenin kabulü" ifadesi yer aldı. Ancak, İranlı diplomatların gazetecilerle paylaştığı İngilizce metinde bu ifade bulunmadı. İSRAİL ATEŞKES İÇİN NE DEDİ?Pakistan Başbakanı Şerif'in 2 haftalık ateşkesin, Lübnan ve diğer bölgelerde de yürürlüğe girdiğini bildirmesine rağmen İsrail Başbakanı Netanyahu, ateşkesin Lübnan'ı kapsamadığını savundu. Ve saldırılara devam etti. İsrail'in ateşkes görüşmelerinde masada olmamasına muhalefet partileri tepki gösterdi ve Netanyahu'ya "Tarihimiz boyunca hiç bu kadar büyük bir siyasi felaket yaşanmamıştı." sözleriyle yüklendi.ATEŞKES İÇİN KİM NE DEDİ?Peki dünyadan tepkiler nasıl? Cumhurbaşkanı Erdoğan, "28 Şubat'tan beri bölgemizi yangın yerine çeviren savaşta dün gece ilan edilen ateşkesten memnuniyet duyuyoruz" dedi. Avrupa Birliği arabuluculuk çabalarının sürmesi gerektiğini ifade ederken. Almanya'dan da "hedef savaşın kalıcı olarak sona ermesi olmalı" açıklaması geldi. PETROL SERT DÜŞTÜ, ALTIN VE GÜMÜŞ YÜKSELDİSavaşla yükselen petrol fiyatları da tabii ateşkes haberiyle birlikte düşüşe geçti. Brent petrol, 100 doların altına düştü. Düşüşte Hürmüz Boğazı'nın açılması ve arz sıkıntısının azalması beklentisi etkili oldu. Hürmüz'den gelecek haberleri de takip edeceğiz. Piyasalarda da 'ateşkes' etkisi görüldü. Altın ve gümüş tekrar yükselişe geçti. Tahvil faizleri 10 baz puan düştü.İSRAİL KONSOLOSLUĞU ÖNÜNDEKİ ÇATIŞMAYurda dönecek olursak dün yaşanan İsrail Konsolosluğu'nun önündeki çatışmayla ilgili yeni gelişmeler var. Yaralı iki saldırgan hastanede sorgulanırken gözaltındaki şüpheli sayısı 12'ye yükseldi. 1 şüphelinin İzmit'te, 1 şüphelinin ise Konya'da düzenlenen operasyonla yakalandığı öğrenildi.