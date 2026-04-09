        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Kasımpaşa, kaptan Haris Hajradinovic ile yeni sözleşme imzaladı! - Kasımpaşa Haberleri

        Kasımpaşa, kaptan Haris Hajradinovic ile yeni sözleşme imzaladı!

        Kasımpaşa, Bosna Hersekli futbolcusu Haris Hajradinovic ile 1+1 yıllık yeni sözleşmeye imza attı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 17:06 Güncelleme:
        Kasımpaşa, Hajradinovic ile nikah tazeledi!

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Bosna Hersekli futbolcusu Haris Hajradinovic ile 1+1 yıllık yeni sözleşmeye imza attı.

        Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek takım kaptanımız ve başarılı oyuncumuz Haris Hajradinovic ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. Kaptanımıza Kasımpaşa formasıyla başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

        Ocak 2019'dan bu yana Kasımpaşa forması giyen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, görev yaptığı 246 müsabakada 33 gol kaydetti.

